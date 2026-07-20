Tổng thống Argentina trao quyền quyết định ngày nghỉ lễ quốc gia cho Messi và đồng đội

Dù không thể bảo vệ thành công ngôi vương sau thất bại trước Tây Ban Nha, đội tuyển Argentina vẫn nhận được sự trân trọng to lớn từ quê nhà. Sau trận đấu, Tổng thống Javier Milei đã gửi thông điệp tri ân sâu sắc đến đội tuyển, đồng thời thông báo ngày nghỉ lễ quốc gia. Đáng chú ý, ông cho đội tuyển quyết định thời điểm cả nước nghỉ lễ.

Ngày Messi và đồng đội về nước sẽ là ngày nghỉ lễ của cả đất nước Argentina

Trên tài khoản mạng xã hội, Tổng thống Javier Milei viết: "Cảm ơn các cầu thủ rất nhiều!!! Chiến đấu đến tận những phút cuối cùng với tinh thần kiên cường nhất. Argentina luôn ở trên đỉnh cao. Trước mối lo ngại liên quan đến cơ hội được ăn mừng thành tích của đội tuyển, tôi xin thông báo rằng bất cứ khi nào đội tuyển từ Mỹ trở về nước thì ngày đó sẽ được tuyên bố là ngày nghỉ lễ quốc gia".

Tổng thống Milei tiếp tục gửi đến đội nhà lời tri ân. Ông nhấn mạnh: “Những bài học mà tập thể này để lại là vô cùng to lớn. Lúc này có thể là khoảng thời gian rất khó khăn đối với các cầu thủ và ban huấn luyện. Nhưng khi nỗi buồn qua đi, họ sẽ nhận ra rằng những gì mình đã làm được mang một tầm vóc vĩ đại”.

Như vậy, đội tuyển Argentina sẽ là những người quyết định hàng triệu người dân cả nước nghỉ lễ khi nào vì chưa rõ thời điểm họ trở về. Tờ TyC Sports khẳng định trong 2 ngày 20 và 21/7, thầy trò HLV Scaloni sẽ về nước. Quyết định cuối cùng sẽ do ban huấn luyện bàn bạc với cầu thủ.

Đội tuyển Argentina không thể bảo vệ thành công ngai vàng

Trong thời gian chờ đợi, Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) quyết định tạm dừng các hoạt động bóng đá trong nước vào 2 ngày 20 và 21/7. Lý do vì họ muốn tập trung cho công tác đón đội quay về. Cả trận Siêu cúp Argentina giữa Estudiantes và Independiente cũng bị hoãn.

Không chỉ dừng lại ở lời động viên tinh thần, Chính phủ Argentina đang chuẩn bị hàng loạt kế hoạch thực tế để người dân có cơ hội vinh danh đội tuyển. Nhiều khả năng một buổi diễu hành vẫn diễn ra ở Buenos Aires và buổi lễ sẽ chứng kiến hàng trăm ngàn NHM tham dự. Có thể nói dù lỡ hẹn với chiếc cúp vàng World Cup 2026 , vị thế á quân cùng tinh thần rực lửa của các "chiến binh" Argentina vẫn là niềm tự hào lớn lao, biến ngày trở về của họ thành một dịp lễ hội thực sự đối với quốc gia này.