Tổng thống Argentina không dám tới sân xem Messi đá chung kết World Cup vì... mê tín

Tiết lộ mới đây của Tổng thống Argentina Javier Milei đã khiến truyền thông quốc tế không khỏi bất ngờ.

Không dự khán vì… mê tín

Theo hãng thông tấn AP đăng tải sáng 17/7, Tổng thống Argentina Javier Milei vừa cho biết ông sẽ không tham dự trận chung kết World Cup 2026 vì lý do mê tín. Thay vì dự khán, ông sẽ xem trận đấu giữa Tây Ban Nha và Argentina vào Chủ nhật từ nhà - nơi ông đã xem bảy trận đấu trước đó của nhà đương kim vô địch, tất cả đều là chiến thắng, tại giải đấu này.

Lý do không phải vì công việc hay vấn đề an ninh, mà bởi ông muốn giữ nguyên "cábala" – từ dùng để chỉ những thói quen mang tính “cầu may” vốn rất phổ biến trong văn hóa bóng đá Argentina.

Khi được hỏi liệu ông có đến New Jersey để xem trận đấu vào Chủ nhật cùng với Tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch FIFA Gianni Infantino hay không, như nhiều người dự đoán, Javier Milei đã trả lời: "Không đời nào."

“Tôi sẽ tiếp tục theo dõi tất cả các trận đấu từ Olivos,” ông nói với đài phát thanh địa phương El Observador ở Buenos Aires.

Tổng thống Argentina Javier Milei không dự khán trận chung kết World Cup của đội nhà vì mê tín.

Trong nỗ lực giúp đội nhà giành chức vô địch lần thứ hai liên tiếp, Tổng thống Milei cho biết thêm, ông cũng sẽ mặc chiếc áo khoác dày tương tự như những lần trước, khi ông xem Messi và các đồng đội thi đấu.

Phóng viên hỏi liệu ông ấy ở nhà vì lý do mê tín hay không. Tổng thống Milei trả lời là có, rồi giải thích thêm một thói quen khác của mình: “Vì trời lạnh và tôi không bật máy sưởi, nên tôi mặc một chiếc áo khoác có logo của một công ty dầu khí. Vào ngày diễn ra trận đấu với Thụy Sĩ, tôi thấy rất nóng. Tôi cởi nó ra, và họ ghi bàn vào lưới chúng tôi. Tôi mặc nó lại và không bao giờ cởi ra nữa.”

"Tôi sẽ xem trận đấu giống như tất cả những trận trước. Không có lý do gì để thay đổi khi mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp", ông Milei chia sẻ.

Kể từ đầu World Cup 2026, vị tổng thống 55 tuổi đều theo dõi các trận đấu của Argentina từ dinh tổng thống hoặc tại nơi làm việc. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni liên tục giành chiến thắng, lần lượt vượt qua Cape Verde, Ai Cập, Thụy Sĩ rồi Anh để tiến vào trận đấu cuối cùng.

Theo hãng AP thì từ lâu, các tổng thống Argentina thường rất thận trọng khi tham dự các trận đấu quan trọng của đội nhà tại World Cup để tránh mang lại “vận rủi” cho đội tuyển của họ. Quan niệm mê tín này bắt nguồn từ giải đấu năm 1990, khi đó Tổng thống Carlos Menem đến thăm đội tuyển Argentina ngay trước khi họ phải chịu thất bại bất ngờ trước Cameroon trong trận mở màn.

Menem bị gán mác là "mufa," một điềm xui theo văn hóa Argentina. Kể từ đó, không có tổng thống đương nhiệm nào của Argentina được biết là đã tham dự một trận đấu của đội tuyển quốc gia ở World Cup.

Tiết lộ của Tổng thống Javier Milei thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Mê tín – "đặc sản" của bóng đá Argentina

Quyết định của Tổng thống Milei có thể khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng với người Argentina, đó lại là điều hết sức bình thường.

Khái niệm "cábala" gần như đã trở thành một phần trong đời sống bóng đá nước này. Người hâm mộ thường mặc đúng một chiếc áo đấu trong suốt giải, ngồi đúng một vị trí khi xem trận đấu, ăn cùng một món ăn trước giờ bóng lăn hoặc tụ tập với đúng nhóm bạn quen thuộc. Nếu đội nhà thắng, họ sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.

Các cầu thủ Argentina cũng không ít lần thừa nhận bản thân có những nghi thức riêng trước trận.

Tại World Cup 2022, nhiều thành viên Albiceleste luôn bước xuống xe buýt theo đúng thứ tự, ngồi đúng vị trí trong phòng thay đồ hay nghe một danh sách nhạc cố định trước khi ra sân. Những câu chuyện ấy từng được xem là một phần tạo nên hành trình thần kỳ giúp Argentina lên ngôi vô địch tại Qatar.

Bởi vậy, khi Tổng thống Milei tuyên bố tiếp tục xem trận chung kết từ dinh tổng thống thay vì có mặt trực tiếp trên khán đài, rất nhiều người hâm mộ không những không chỉ trích mà còn bày tỏ sự đồng tình.

Họ tin rằng nếu "bùa hộ mệnh" ấy đã giúp Argentina đi đến trận đấu cuối cùng, thì chẳng có lý do gì để phá bỏ trước thời khắc quan trọng nhất.

CĐV Argentina tại World Cup 2026.

Trận chung kết với Tây Ban Nha không chỉ quyết định chức vô địch thế giới, mà còn có thể trở thành cột mốc lịch sử của Lionel Messi. Nếu Albiceleste bảo vệ thành công ngôi vương, họ sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Brazil năm 1962 vô địch hai kỳ World Cup liên tiếp, còn Messi sẽ tiến thêm một bước dài trên hành trình khẳng định vị thế vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Chính vì thế, từ cầu thủ, người hâm mộ cho đến cả Tổng thống Argentina đều không muốn bất kỳ điều gì làm xáo trộn "dòng chảy may mắn" đã đồng hành cùng đội tuyển suốt hơn một tháng qua.

Có thể nhiều người sẽ xem đó chỉ là mê tín. Nhưng với người Argentina, đôi khi bóng đá không chỉ được quyết định bằng chiến thuật, đẳng cấp hay phong độ. Nó còn được nuôi dưỡng bởi niềm tin, cảm xúc và những nghi thức tưởng chừng “phi khoa học”.