Tống Nhật Minh 17 tuổi giành HCV PPA Tour Asia: "Tôi vẫn còn nhiều tiếc nuối"

Giải PPA Tour Asia – Hong Kong Open 2025 đã khép lại với dấu ấn lịch sử cho Pickleball Việt Nam, khi các vận động viên trẻ và chuyên nghiệp cùng nhau mang về loạt thành tích ấn tượng. Trong đó, tâm điểm thuộc về Tống Nhật Minh (Minh Tít) – tay vợt trẻ chỉ mới 17 tuổi với màn trình diễn thăng hoa ở nội dung U18.

VĐV pickleball Tống Nhật Minh

Ở nội dung đôi nam U18, Tống Nhật Minh cùng đồng đội Lê Xuân Đức đã xuất sắc đánh bại các đối thủ mạnh đến từ Đài Loan và Hong Kong (Trung Quốc), qua đó bảo vệ thành công tấm HCV mà bộ đôi từng giành được ở Malaysia Open trước đó. Đây là cột mốc lịch sử, khẳng định vị thế của Pickleball trẻ Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Chia sẻ về hành trình chuẩn bị cho giải đấu, Nhật Minh cho biết:

"Trước giải tôi và Đức đã có chuẩn bị rất kỹ. Thành tích lần này cơ bản đã đạt được đúng với kỳ vọng ban đầu, nhưng tất nhiên tôi vẫn có một chút tiếc nuối vì có những khoảnh khắc tôi nghĩ mình có thể làm tốt hơn nữa".

Nhật Minh và Xuân Đức giành HCV U18 PPA Tour Asia

Không chỉ dừng lại ở đó, Minh Tít còn thể hiện bản lĩnh ở nội dung đôi nam nữ U18 khi cùng Jolie Lam – nữ tài năng trẻ gốc Việt giành HCB. Dẫu vậy, theo tay vợt 17 tuổi anh vẫn còn nhiều tiếc nuối.

"Em cảm thấy rất vui tuy là đã để tuột mất 1 chiếc HCV (nội dung đôi nam nữ) do một vài tình huống xảy ra ngoài ý muốn nhưng đây cũng là nguồn động lực lớn để em tiếp tục phấn đấu và hoàn thiện bản thân. Lần này em bước vào giải đấu với tâm lý thoải mái và nhiều kinh nghiệm hơn so với lần đầu. Nhờ đó em cũng có phần tự tin hơn", Nhật Minh chia sẻ.

Nhật Minh giành HCB nội dung nam nữ U18

Điểm đặc biệt khiến chiến thắng của Nhật Minh trở nên đáng chú ý hơn chính là hành trình của cậu đến với Pickleball. Vốn xuất thân là một tay vợt bóng bàn tài năng. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy đến khi Minh thử chơi Pickleball theo gợi ý từ bố mình. Chỉ vài buổi làm quen, cậu đã quyết định gác lại bóng bàn để tập trung cho môn thể thao mới này.

Tống Nhật Minh ngày càng thi đấu tự tin

Xuất phát từ bóng bàn giúp Minh có phản xạ nhanh nhạy và kỹ năng xử lý tình huống hiệu quả. Cộng thêm sự rèn luyện cùng các đàn anh như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang trong đội Kamito, Minh nhanh chóng tiến bộ vượt bậc. Chỉ trong thời gian ngắn tập luyện, Minh cùng Lê Xuân Đức đã giành HCV đôi nam U18 tại Malaysia Open 2025, tạo nên cú sốc lớn cho làng Pickleball châu Á. Tại Hong Kong Open lần này, Minh tiếp tục chứng minh bản lĩnh khi bảo vệ thành công ngôi vô địch đôi nam U18 và giành thêm HCB đôi nam nữ U18.

Về mục tiêu sắp tới, đặc biệt là PPA Asia diễn ra ở TP.HCM vào tháng 9, Nhật Minh tiết lộ:

"Tôi sẽ tham dự PPA tại Việt Nam và dự kiến góp mặt ở các nội dung đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ. Mục tiêu của tôi là thể hiện hết khả năng, thi đấu hết mình và cố gắng giành thành tích cao nhất".