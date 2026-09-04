"Tóm dính" thần đồng Lamine Yamal bế bạn gái xinh đẹp vào nhà sau chuyến hẹn hò sang chảnh ở Paris bằng chuyên cơ riêng

Lamine Yamal cưng chiều bế bạn gái Inés vào nhà sau chuyến du ngoạn Paris. Từ chuyên cơ riêng, khách sạn hạng sang nhìn thẳng tháp Eiffel đến những buổi mua sắm tại các thương hiệu đình đám, cuộc sống của cặp đôi trẻ khiến netizen "chỉ biết ước".

Lamine Yamal và Inés García vừa có một chuyến đi ngắn nhưng ngập tràn sự lãng mạn tại Paris. Sau khi cùng nhau tận hưởng 24 giờ ở kinh đô ánh sáng, cặp đôi trở về Barcelona và tiếp tục khiến người hâm mộ chú ý với khoảnh khắc ngọt ngào ngay trước cửa nhà.

Trong hình ảnh được ghi lại, Lamine Yamal bế bạn gái trên tay để đưa cô vào nhà. Inés García vòng tay ôm lấy bạn trai, gương mặt rạng rỡ và đầy vẻ hạnh phúc. Hành động ga-lăng của tiền đạo Barcelona khiến khoảnh khắc trở về nhà sau chuyến đi vốn đã lãng mạn lại càng trở nên tình tứ.

Ảnh: Europa Press

Ảnh: Europa Press

Ảnh: Europa Press

Trước đó, cả hai vừa có chuyến du ngoạn Paris chỉ kéo dài khoảng 24 giờ nhưng tận hưởng đủ những trải nghiệm mà nhiều người chỉ có thể mơ ước. Sau khi dự lễ trao giải AFE tại Madrid, nơi Lamine được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga mùa 2025/26, cặp đôi lên chuyên cơ riêng để bay thẳng tới Paris.

Tại thành phố tình yêu, Lamine và Inés cùng dùng bữa trong khung cảnh có tháp Eiffel làm phông nền, thưởng thức bữa sáng trên sân thượng khách sạn sang trọng, đi dạo dưới ánh đèn đêm và ghi lại những khoảnh khắc thân mật bên nhau. Một trong những hình ảnh được Inés chia sẻ còn cho thấy cô và bạn trai tận hưởng không gian riêng với tầm nhìn hướng thẳng tới biểu tượng nổi tiếng của Paris.

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Nơi ở của cặp đôi cũng cho thấy mức độ xa hoa của chuyến đi. Căn suite có tầm nhìn ra tháp Eiffel được đề cập với mức giá khoảng 4.000 euro mỗi đêm. Với quỹ thời gian chỉ khoảng một ngày, Lamine và Inés gần như tận dụng từng khoảnh khắc để vừa nghỉ ngơi, hẹn hò vừa khám phá Paris.

Không chỉ nghỉ dưỡng, cặp đôi còn dành thời gian ghé những cửa hàng thời trang cao cấp. Balenciaga là một trong những điểm dừng chân của họ, bên cạnh Chanel và các địa điểm mua sắm nổi tiếng khác tại thủ đô nước Pháp. Hình ảnh những chiếc túi hàng hiệu, hành lý và các món đồ mua sắm tiếp tục làm nổi bật cuộc sống giàu có của đôi trẻ.

Điều thú vị là giữa hành trình xa hoa ấy, Lamine và Inés vẫn dành thời gian cho một hoạt động rất đời thường: đạp xe quanh Paris. Cả hai cùng thuê xe đạp và rong ruổi trên những con phố của thành phố khi trời tối, tạo nên những khoảnh khắc trẻ trung và gần gũi hơn.

Chuyến đi vì thế mang màu sắc khá đặc biệt: một đầu là chuyên cơ riêng, khách sạn có giá hàng nghìn euro mỗi đêm, nhà hàng và các cửa hàng thời trang cao cấp; đầu còn lại lại là những vòng xe đạp giản dị, những cái nắm tay và những khoảnh khắc riêng tư của một cặp đôi đang yêu.

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Lamine công khai mê mệt bạn gái

Sau chuyến đi, Inés đăng loạt ảnh ghi lại hành trình tại Paris lên mạng xã hội. Không đứng ngoài màn khoe ảnh của bạn gái, Lamine nhanh chóng để lại những bình luận đầy tình cảm. Tiền đạo người Tây Ban Nha dành cho Inés hàng loạt lời khen: “Một người phụ nữ tuyệt đẹp, thanh lịch, quyến rũ, ngoạn mục”. Anh cũng để lại một lời nhắn vừa ngọt ngào vừa hài hước liên quan đến chuyến đạp xe của hai người: “Anh yêu em, nhưng anh không cho em đi xe đạp nữa”.

Chi tiết này khiến câu chuyện tình của Lamine và Inés càng được chú ý. Dù đang sống trong thế giới của những chuyến bay riêng, khách sạn xa xỉ và những điểm đến đắt đỏ, cả hai vẫn thể hiện sự tinh nghịch và thoải mái như một đôi tình nhân trẻ bình thường.

Mối quan hệ của Lamine và Inés ngày càng công khai hơn trong những tháng gần đây. Inés thường xuyên xuất hiện trên khán đài cổ vũ bạn trai, đồng hành cùng anh trong những dịp quan trọng và mới đây lần đầu cùng Lamine bước lên thảm đỏ tại lễ trao giải AFE.