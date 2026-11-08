"Tôi ước Đình Bắc không phải lên tuyển Việt Nam đợt này"

HLV Mano Polking thừa nhận muốn Nguyễn Đình Bắc được nghỉ ngơi thay vì lên tập trung ĐT Việt Nam trong tháng 11 do lo ngại quá tải.

Sau chiến thắng 2-1 trước CA TP.HCM tại vòng 7 V.League 2026/27 tối 7/11, HLV Mano Polking đã chia sẻ về tình hình thể lực của các cầu thủ CAHN. Trong đó, Nguyễn Đình Bắc là cái tên khiến chiến lược gia người Brazil đặc biệt quan tâm khi tiền đạo trẻ tiếp tục được triệu tập lên ĐT Việt Nam ở đợt FIFA Days tháng 11.

CAHN đang phải thi đấu trên nhiều mặt trận với mật độ khá dày kể từ đầu mùa giải. Trong khi phần lớn các cầu thủ của đội bóng ngành Công an được nghỉ ngơi ở đợt tập trung lần này, Đình Bắc lại là trường hợp ngoại lệ khi vẫn phải hội quân cùng thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Không giấu được mong muốn học trò có thêm thời gian hồi phục, HLV Polking chia sẻ: "Tôi ước gì Đình Bắc không phải lên tuyển trong đợt này. Nhưng như các bạn biết, cậu ấy là cầu thủ rất quan trọng với ĐT Việt Nam. Đình Bắc đang chơi rất tốt và tôi biết ban huấn luyện cần cậu ấy."

Theo nhà cầm quân người Brazil, CAHN từng cố gắng xin phép để Đình Bắc được nghỉ ngơi giống một số đồng đội khác. Tuy nhiên, mong muốn này không trở thành hiện thực khi tiền đạo sinh năm 2004 vẫn có tên trong danh sách triệu tập của ĐT Việt Nam.

Dù vậy, HLV Polking cũng nhìn nhận Đình Bắc có một số thuận lợi về thể lực. Cầu thủ này chưa phải thi đấu với khối lượng quá lớn và cũng không phải di chuyển tới Thượng Hải cùng CAHN ở trận đấu trước đó.

Điều khiến chiến lược gia người Brazil quan tâm nhất lúc này là khả năng duy trì thể trạng của Đình Bắc sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia.

"Đình Bắc còn rất trẻ. Chúng tôi chỉ hy vọng cậu ấy trở lại mà không gặp chấn thương và có thể trạng tốt nhất để tiếp tục giúp đội bóng", HLV Polking nhấn mạnh.

Trước đó, HLV Polking từng gửi lời cảm ơn tới HLV Kim Sang-sik và VFF vì đã tạo điều kiện để nhiều cầu thủ CAHN được nghỉ ngơi trong đợt hội quân tháng 11. Dù vậy, ông vẫn mong Đình Bắc có được khoảng thời gian tương tự nhằm hồi phục sau lịch thi đấu liên tục.

Về phía Đình Bắc, tiền đạo trẻ đang có phong độ tốt và được xem là một trong những nhân tố đáng chú ý trên hàng công ĐT Việt Nam. Việc anh tiếp tục được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho thấy tầm quan trọng của cầu thủ này trong kế hoạch của đội tuyển.

ĐT Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu Casper Cup 2026 trong đợt FIFA Days tháng 11, với hai đối thủ là Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Đây cũng là cơ hội để Đình Bắc tiếp tục thể hiện năng lực trong màu áo đội tuyển, trước khi trở lại CAHN cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải.