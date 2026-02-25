Tội phạm Mexico nổi loạn báo thù , FIFA không lo World Cup 2026 vỡ kế hoạch

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định ông hoàn toàn tin tưởng Mexico vẫn đủ điều kiện tổ chức World Cup 2026, bất chấp làn sóng bạo lực bùng phát sau cái chết của trùm ma túy cầm đầu băng Jalisco New Generation Cartel (CJNG) tại nước này.

Phát biểu với Hãng tin AFP khi tham dự sự kiện của Liên đoàn Bóng đá Colombia tại Barranquilla, ông Infantino cho biết: “Tôi tin tưởng rằng mọi thứ vẫn đang ổn định và giải đấu sẽ diễn ra tuyệt vời”.

Tuyên bố được đưa ra chỉ hai ngày sau khi CJNG phát động các cuộc tấn công trả đũa nhằm phản ứng việc quân đội tiêu diệt thủ lĩnh Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes của băng đảng này. Làn sóng bạo lực đã lan rộng tại nhiều khu vực ở Mexico, trong đó có thành phố đăng cai Guadalajara.

Mexico là một trong ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026, cùng với Mỹ và Canada. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định vẫn tin tưởng Mexico đủ điều kiện tổ chức World Cup 2026. (Nguồn: VFF)

Sau cái chết của trùm ma túy, tình hình an ninh tại Guadalajara nhanh chóng leo thang căng thẳng. Nhà chức trách cho biết ít nhất 74 người đã thiệt mạng trong chiến dịch truy quét gần thành phố, cùng các cuộc đụng độ dữ dội sau đó giữa lực lượng an ninh và các nghi phạm thuộc băng đảng.

Chính phủ Mexico cho biết chỉ có một nạn nhân là dân thường. Tuy nhiên, nhiều người dân và du khách đã phải tìm nơi trú ẩn khi các băng nhóm phong tỏa đường sá tại 20 trong số 32 bang, đồng thời đốt phá xe cộ và nhiều cơ sở kinh doanh.

Trước những lo ngại về an ninh, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum trấn an rằng người hâm mộ World Cup sẽ không phải đối mặt với rủi ro an ninh, đồng thời cho biết tình hình đang dần ổn định trở lại.

Tại World Cup 2026, Guadalajara - thủ phủ bang Jalisco - sẽ đăng cai 4 trận vòng bảng. Hai thành phố khác của Mexico là Mexico City và Monterrey cũng tổ chức các trận đấu và hiện không bị ảnh hưởng bởi các vụ bạo lực gần đây.

Ngoài các trận vòng bảng, Guadalajara và Monterrey còn đăng cai vòng play-off nhằm xác định hai đội cuối cùng giành vé dự World Cup, trong đó có trận đấu đáng chú ý giữa Uruguay và Tây Ban Nha.