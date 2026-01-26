"Tội đồ" của Arsenal trong trận thua đau MU, fan "nổi trận lôi đình" hết chịu nổi rồi

Trận thư hùng tại Emirates vào rạng sáng 26/1 giữa Arsenal và Manchester United vốn được xem là "bản lề" cho cuộc đua vô địch Premier League 2025/26. Tuy nhiên, thay vì những màn dàn xếp tấn công rực lửa, điểm nhấn lớn nhất lại là sai lầm khó tin của Martin Zubimendi.

Trong một tình huống phối hợp ở phần sân nhà, dưới áp lực không quá lớn từ Bryan Mbeumo, tiền vệ người Tây Ban Nha đã thực hiện một đường chuyền về thiếu quan sát cho thủ môn David Raya. Mbeumo đã không bỏ lỡ "món quà" này để ghi bàn gỡ hòa, mở ra cuộc lội ngược dòng 3-2 đầy kịch tính cho đoàn quân của HLV Michael Carrick. Thất bại này không chỉ khiến Pháo thủ đánh rơi 3 điểm quý giá mà còn giáng một đòn mạnh vào tâm lý của toàn đội.

Martin Zubimendi chuyền bóng lỗi (Ảnh: Sky Sports)

Thật trớ trêu khi chỉ ít ngày trước trận đấu, trung vệ trụ cột William Saliba còn hết lời ca ngợi người đồng đội mới. Saliba từng khẳng định Zubimendi là một cầu thủ "miễn nhiễm với áp lực" và sở hữu tư duy chơi bóng vượt trội. Thực tế, kể từ khi cập bến Emirates với mức giá 60 triệu bảng vào mùa hè 2025, tiền vệ này đã có những giai đoạn thi đấu thăng hoa, giúp tuyến giữa Arsenal kiểm soát nhịp độ trận đấu cực tốt bên cạnh Declan Rice.

Nhưng lỗi lầm trước Man Utd không phải là lần đầu tiên Zubimendi khiến Arsenal "ôm hận". Từ pha mất bóng dẫn đến bàn thua trước Tottenham cho đến những tình huống xử lý lóng ngóng tại Champions League trước Bayern Munich, một bộ phận cổ động viên bắt đầu hoài nghi về khả năng thích nghi thực sự của cựu sao Real Sociedad với cường độ khốc liệt của bóng đá Anh.

Zubimendi mắc sai lầm nghiêm trọng (Ảnh: Getty)

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, khắp các khán đài Emirates và trên các nền tảng mạng xã hội, một làn sóng giận dữ chưa từng có đã nhắm thẳng vào tiền vệ người Tây Ban Nha. Trên các diễn đàn lớn của Arsenal, hàng nghìn bình luận "dậy sóng" chỉ trích thái độ thi đấu của anh. "Chúng ta mua một ông chủ tuyến giữa, chứ không phải một người chuyên tặng quà cho đối thủ trong các trận đại chiến", CĐV bình luận.