Toàn văn 6 trang tâm thư của Brooklyn Beckham, nêu bật 12 sự thật chấn động, công kích trực diện bố mẹ đẻ

Ở tuổi 26, con trai cả của David - Victoria Beckham lần đầu công khai đứng lên bảo vệ bản thân và vợ - Nicola Peltz - đồng thời khẳng định không còn ý định hàn gắn với gia đình. Tuyên bố này được Brooklyn đăng tải liên tiếp trong 6 trang story Instagram vào rạng sáng 20/1/2026, lập tức gây chấn động truyền thông quốc tế.

Ảnh: Getty

Dưới đây là 12 cáo buộc gây chấn động được Brooklyn nêu ra:

1. Kiểm soát

Brooklyn phản bác việc Nicola Peltz bị cho là "kiểm soát cuộc đời anh". Anh khẳng định ngược lại, chính cha mẹ mình mới là người kiểm soát anh suốt phần lớn cuộc đời.

Brooklyn cho biết từ nhỏ anh đã sống trong lo âu, lớn lên cùng những câu chuyện được kiểm soát chặt chẽ trên truyền thông, các mối quan hệ mang tính trình diễn và hình ảnh gia đình "hoàn hảo" được dựng lên. Theo anh, cha mẹ sẵn sàng đưa thông tin sai lệch cho báo chí, nhắm vào những người vô tội, chỉ để bảo vệ hình ảnh của gia đình.

Brooklyn Beckham cùng bố mẹ (Ảnh: Getty)

2. Nicola "không phải máu mủ" và "không phải người nhà"

Brooklyn tiết lộ rằng ngay trước đám cưới, một số thành viên trong gia đình đã nói Nicola là "không phải máu mủ" và "không phải gia đình".

Theo anh, chính những phát ngôn này khiến đám cưới trở thành bước ngoặt, khi anh lần đầu nhìn rõ thái độ thật của gia đình đối với người vợ mà anh chọn.

Brooklyn và vợ Nicola (Ảnh: IGNV)

3. Victoria hủy váy cưới vào phút chót

Brooklyn cáo buộc mẹ mình đã hủy việc thiết kế váy cưới cho Nicola vào phút cuối, dù trước đó Nicola rất háo hức được mặc thiết kế của mẹ chồng.

Việc này khiến Nicola buộc phải vội vàng tìm váy cưới khác, khiến cả khâu chuẩn bị trở nên hỗn loạn.

4. Bàn tiệc "xấu xa"

Brooklyn cho biết anh từng bị mẹ gọi là "evil" (xấu xa) chỉ vì cách sắp xếp bàn tiệc. Cụ thể, anh và Nicola muốn mời hai người bà của Nicola ngồi cùng bàn với mình. Trong khi đó, hai bên cha mẹ vẫn có bàn riêng, ngang bằng và đặt ngay cạnh bàn cô dâu chú rể.

5. Victoria chiếm đoạt điệu nhảy đầu tiên

Một trong những chi tiết gây sốc nhất là việc Victoria Beckham bị tố chiếm điệu nhảy đầu tiên của cô dâu - chú rể.

Brooklyn kể rằng trước mặt khoảng 500 khách mời, Marc Anthony gọi anh lên sân khấu để thực hiện điệu nhảy lãng mạn với vợ, nhưng thay vào đó mẹ anh đã đứng chờ sẵn và nhảy cùng anh với những động tác khiến anh vô cùng khó chịu, xấu hổ và cảm thấy bị làm nhục.

6. Cáo buộc dụ dỗ

Brooklyn tiết lộ rằng vài tuần trước đám cưới, cha mẹ liên tục gây áp lực và tìm cách dụ dỗ anh ký vào văn bản từ bỏ quyền sử dụng họ Beckham.

Theo anh, việc ký trước ngày cưới sẽ khiến các điều khoản có hiệu lực, ảnh hưởng trực tiếp đến anh, Nicola và các con trong tương lai. Việc anh từ chối ký được cho là đã ảnh hưởng đến vấn đề tiền bạc, khiến cha mẹ không còn đối xử với anh như trước.

Ảnh: Getty

7. Các cuộc tấn công không ngừng

Brooklyn cho biết trong hơn một năm qua, anh liên tục trở thành mục tiêu của hàng loạt bài báo và công kích trên mạng xã hội, bị đổ lỗi là nguyên nhân gây rạn nứt gia đình.

Anh khẳng định tất cả những cuộc tấn công này đều xuất phát từ cha mẹ, cả riêng tư lẫn công khai, thông qua truyền thông. Thậm chí, các em trai của anh cũng từng tham gia công kích anh trên mạng trước khi chặn liên lạc hoàn toàn vào mùa hè năm ngoái.

David Beckham cùng các con trai (Ảnh: David Dyson)

8. Victoria dùng "phụ nữ từ quá khứ" chống lại anh

Brooklyn cáo buộc mẹ mình liên tục thiếu tôn trọng Nicola từ khi hai người hẹn hò.

Theo anh, Victoria nhiều lần mời những người phụ nữ từng có quan hệ với Brooklyn quay trở lại, với mục đích rõ ràng là gây khó chịu và tạo áp lực cho cả hai vợ chồng.

9. David từ chối gặp con trai

Brooklyn cho biết anh và Nicola đã bay đến London để mừng sinh nhật bố, nhưng bị từ chối gặp mặt suốt một tuần, chỉ được mời tham dự bữa tiệc lớn có hàng trăm khách và máy quay khắp nơi.

Khi David đồng ý gặp riêng, điều kiện được đưa ra là Nicola không được đi cùng. Brooklyn gọi đây là một sự sỉ nhục. Sau đó, khi gia đình đến Los Angeles, họ cũng hoàn toàn từ chối gặp anh.

10. "Thương hiệu Beckham" quan trọng hơn gia đình

Brooklyn chỉ trích gia đình quá ám ảnh với hình ảnh, quảng bá và hợp đồng tài trợ.

Theo anh, tình yêu gia đình được đo bằng số lần đăng bài trên mạng xã hội hoặc khả năng sắp xếp xuất hiện chớp nhoáng để chụp ảnh, bất chấp nghĩa vụ công việc hay cảm xúc cá nhân.

11. Victoria từ chối giúp Nicola trong thảm họa cháy rừng

Brooklyn kể lại rằng trong đợt cháy rừng lớn tại Los Angeles năm ngoái, Nicola đã cầu xin Victoria giúp chăm sóc những chú chó bị di dời trong vài ngày, nhưng bị từ chối.

Anh cho rằng điều này phơi bày sự giả tạo sau nhiều năm hai vợ chồng cố gắng xuất hiện, ủng hộ mọi show thời trang, bữa tiệc và hoạt động truyền thông để duy trì hình ảnh "gia đình hoàn hảo".

12. Rời xa gia đình

Kết thúc tuyên bố, Brooklyn khẳng định việc rời xa gia đình đã giúp anh thoát khỏi lo âu lần đầu tiên trong đời.

Anh cho biết mình tìm thấy sự bình yên, nhẹ nhõm và biết ơn cuộc sống đã chọn. Brooklyn nhấn mạnh rằng anh và Nicola không muốn một cuộc sống bị chi phối bởi hình ảnh, báo chí hay thao túng, mà chỉ mong sự riêng tư, bình yên và hạnh phúc cho gia đình tương lai.



