Toàn cảnh vụ toà án thể thao quốc tế trì hoãn phán quyết về bê bối gian lận nhập tịch của bóng đá Malaysia

Dù nhận được sự kỳ vọng lớn về một kết luận cuối cùng vào rạng sáng ngày 27/2, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã bất ngờ thông báo trì hoãn phán quyết liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Quyết định này không chỉ khiến nội bộ bóng đá Malaysia lo lắng mà còn thổi bùng những tranh cãi dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ khu vực.

Diễn biến mới từ phía CAS

Theo thông báo mới nhất, CAS khẳng định cần thêm thời gian để xem xét kỹ lưỡng toàn bộ hồ sơ và các lập luận pháp lý trước khi đưa ra phán quyết chính thức cho đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Bà Vanessa Tracey, cán bộ truyền thông của CAS, cho biết một phán quyết sơ bộ (chưa kèm lý do đầy đủ) dự kiến sẽ chỉ được công bố vào tuần tới.

Vụ bê bối này bắt nguồn từ việc FIFA áp đặt lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch của "Bầy hổ Mã Lai" do sai phạm về hồ sơ và tư cách thi đấu. Danh sách này bao gồm những cái tên trụ cột như Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Việc thiếu vắng dàn sao này đã khiến sức mạnh của đội tuyển Malaysia sụt giảm nghiêm trọng trong thời gian qua.

Phản ứng đa chiều từ khu vực

Ngay sau khi thông tin hoãn phán quyết được lan tỏa, các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á đã trở nên nóng hơn bao giờ hết với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều CĐV đến từ Indonesia và Philippines bày tỏ sự thất vọng, cho rằng vụ việc đã kéo dài quá lâu (gần nửa năm kể từ án phạt của FIFA). CĐV Thái Lan và Việt Nam đang đặc biệt quan tâm đến khả năng Malaysia bị xử thua 3-0 trong các trận đấu có sự góp mặt của nhóm cầu thủ này. Nếu điều này xảy ra, thứ hạng của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA chắc chắn sẽ có sự thăng tiến mạnh mẽ.

Hiện tại, cả khu vực Đông Nam Á đang đổ dồn sự chú ý vào tuần tới, thời điểm CAS dự kiến công bố quyết định sơ bộ. Đối với Malaysia, đây là hy vọng cuối cùng để cứu vãn chiến dịch của đội tuyển quốc gia.