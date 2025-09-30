Toàn cảnh vụ FIFA phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia vì gian lận nhập tịch trận đấu tuyển Việt Nam

Vụ việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị FIFA xử phạt vì liên quan đến cầu thủ nhập tịch đang làm chao đảo làng bóng đá Đông Nam Á. Tâm điểm bắt đầu từ trận đấu ngày 10/6/2025, khi Malaysia giành chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam tại sân Bukit Jalil ở vòng loại Asian Cup 2027. Ngay sau đó, nhiều ý kiến nghi ngờ về tính hợp lệ trong hồ sơ quốc tịch của nhóm cầu thủ nhập tịch khoác áo Malaysia, buộc FIFA phải mở cuộc điều tra.

FIFA ra án phạt

Qua quá trình xem xét, Ủy ban Kỷ luật FIFA kết luận FAM đã vi phạm Điều 22 của Quy định kỷ luật khi đăng ký cầu thủ bằng tài liệu không hợp lệ. Cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới ra án phạt nặng: FAM phải nộp 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương hơn 11 tỷ đồng), trong khi bảy cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal và Hector Hevel bị cấm thi đấu cũng như tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng, kèm khoản phạt bổ sung. Nguy cơ các trận đấu có sự góp mặt của nhóm cầu thủ này, đặc biệt là chiến thắng 4-0 trước Việt Nam, bị xem xét lại kết quả càng khiến dư luận Malaysia rúng động.

Án phạt từ FIFA gây chấn động bóng đá Đông Nam Á

LĐBĐ Malaysia lên tiếng

Trước sức ép, FAM đã chính thức lên tiếng. Trong thông cáo gửi truyền thông quốc tế, liên đoàn thừa nhận có xảy ra "lỗi kỹ thuật" trong quá trình nộp hồ sơ cho các cầu thủ, nhưng khẳng định đây không phải hành vi cố ý gian lận. FAM nhấn mạnh toàn bộ bảy cầu thủ nói trên đều là công dân hợp pháp của Malaysia, quá trình nhập tịch tuân thủ pháp luật quốc gia. Đại diện liên đoàn cho biết đang chờ bản án chi tiết từ FIFA để chuẩn bị kháng cáo, đồng thời bày tỏ sự khó hiểu khi FIFA từng xác nhận tư cách thi đấu của các cầu thủ này nhưng nay lại thay đổi quan điểm. Trong phát biểu với Reuters, FAM khẳng định sẽ sử dụng mọi kênh pháp lý để bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ và đội tuyển quốc gia.

Dẫu vậy, phản ứng của FAM chưa thể xoa dịu dư luận. Truyền thông và người hâm mộ Malaysia đồng loạt bày tỏ sự thất vọng, thậm chí gọi đây là "vết nhơ" lịch sử. Nhiều ý kiến cho rằng việc nhập tịch ồ ạt mà thiếu sự minh bạch, kiểm chứng kỹ lưỡng đã đẩy bóng đá Malaysia vào tình thế khó xử. Bên cạnh FIFA, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đang theo dõi sát sao vụ việc, và khả năng FAM tiếp tục đối mặt với án phạt bổ sung là không loại trừ.

Vụ việc chưa dừng lại khi FAM chuẩn bị kháng cáo lên các cơ quan có thẩm quyền của FIFA. Tuy nhiên, bất kể kết quả kháng cáo thế nào, án phạt lần này đã giáng đòn mạnh vào uy tín của bóng đá Malaysia, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về cách làm ngắn hạn, dựa quá nhiều vào cầu thủ nhập tịch mà bỏ qua yếu tố minh bạch và phát triển bền vững.