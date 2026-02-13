Toàn cảnh vụ bê bối gian lận tại SEA Games 33 của hot girl eSports trước khi bị bắt

Vụ việc bắt đầu gây xôn xao dư luận từ cuối năm 2025, ngay trong khuôn khổ nội dung thi đấu đồng đội nữ môn Arena of Valor (Liên Quân Mobile) tại SEA Games 33. Theo điều tra của Cục Chống tội phạm Thái Lan, Naphat Warasin đã cấu kết với bạn trai mình là Chaiyo (tên thi đấu là Cheerio) để thực hiện hành vi gian lận tinh vi.

Cụ thể, vào ngày thi đấu chính thức với các đối thủ Lào và Timor-Leste, Naphat đã cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản thi đấu cho Chaiyo để nam game thủ này trực tiếp tham gia thay thế cô. Sự chênh lệch trình độ giúp đội tuyển Thái Lan dễ dàng giành chiến thắng trước hai đối thủ này. Tuy nhiên, trong trận đối đầu với đội tuyển Việt Nam, Chaiyo thừa nhận đã nỗ lực đăng nhập vào hệ thống nhưng không thành công, dẫn đến thất bại của đội nhà.

Sự trừng phạt nghiêm khắc từ giới Esports

Ngay sau khi các bằng chứng gian lận được đưa ra ánh sáng, làn sóng tẩy chay dữ dội đã bùng phát trong cộng đồng game thủ. Các tổ chức quản lý Esports đã nhanh chóng đưa ra những án phạt "không có tiền lệ". Garena ban hành lệnh cấm Naphat tham gia mọi giải đấu chuyên nghiệp từ tháng 12/2025. RoV Esports áp dụng mức kỷ luật cao nhất là cấm thi đấu suốt đời. Talon TH, đội tuyển chủ quản của nữ vận động viên, cũng lập tức tuyên bố chấm dứt hợp đồng và tước bỏ tư cách vận động viên của cô.

Tokyogurl gian lận tại SEA Games 33 (Ảnh: Thaiger)

Đối mặt án tù

Không dừng lại ở mức độ kỷ luật thể thao, vụ việc đã chuyển hướng nghiêm trọng hơn khi Hiệp hội Thể thao Điện tử Thái Lan đệ đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng. Ngày 4/2/2026, cảnh sát Thái Lan đã tiến hành khám xét ba địa điểm liên quan và bắt giữ cặp đôi này tại nhà riêng.

Cơ quan điều tra kết luận, hành vi của Naphat và Chaiyo đã vi phạm nghiêm trọng Luật Tội phạm máy tính (Điều 5, 6 và 7) do truy cập trái phép vào dữ liệu máy tính có biện pháp bảo mật đặc biệt của giải đấu. Tại cơ quan công an, cả hai đã cúi đầu thừa nhận mọi hành vi sai trái.

Nữ VĐV đã bị bắt giữ để điều tra (Ảnh: The Thaiger)

Hiện tại, cặp đôi đang đối mặt với mức án tối đa là 2 năm tù giam và khoản tiền phạt 40.000 baht (tương đương hơn 1.200 USD). Phiên tòa xét xử chính thức dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17/3/2026 tại Tòa án huyện Pathumwan.

Vụ bê bối của Tokyogurl không chỉ chấm dứt sự nghiệp của một "hot girl" eSports mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp trong bối cảnh thể thao điện tử đang nỗ lực khẳng định vị thế tại các kỳ đại hội thể thao lớn như SEA Games.