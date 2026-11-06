Toàn cảnh: Vì sao Ronaldo từ giã sự nghiệp quốc tế?

Sau 23 năm cống hiến bền bỉ cho màu áo Bồ Đào Nha (2003–2026), hành trình quốc tế của Ronaldo đã khép lại. Ngòi nổ trực tiếp bùng phát từ chuỗi sự kiện tại Nations League vào mùa thu năm 2026 dưới thời tân HLV trưởng Jorge Jesus.

Theo truyền thông quốc tế, sự rạn nứt bắt đầu từ trận đấu ngày 27-9-2026, khi Bồ Đào Nha làm khách trước Na Uy. Dù không gặp chấn thương hay nhận án treo giò, Ronaldo lần đầu tiên kể từ tháng 11 -2024 phải ngồi dự bị suốt 90 phút trong chiến thắng 2-1 của đội nhà.

Ronaldo sau đó tiết lộ rằng trước trận đấu, HLV Jorge Jesus từng hứa sẽ tung anh vào sân khoảng 30 phút trong hiệp hai, nhưng cuối cùng đã thất hứa khiến anh phải khởi động ngoài đường biên mà không được sử dụng.

Đến ngày 30-9-2026 tại Copenhagen, ngay trước lượt trận gặp Đan Mạch. Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Jorge Jesus công khai xác nhận siêu sao 41 tuổi sẽ tiếp tục không có tên trong đội hình xuất phát. Cho rằng vị thuyền trưởng hai lần thất hứa và không tôn trọng mình, Ronaldo đã quyết định rời khỏi đợt tập trung của đội tuyển bằng chuyên cơ riêng mà không chờ đợi thêm.

Hành động tự ý bỏ đội này khiến Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đưa ra án phạt treo giò 30 ngày cùng khoản tiền phạt 255 euro. Dù HLV Jorge Jesus sau đó tuyên bố cánh cửa đội tuyển vẫn mở nếu Ronaldo muốn trở lại, tiền đạo 41 tuổi đã chính thức đưa ra thông điệp giã từ sự nghiệp quốc tế, khép lại 23 năm chinh chiến rực rỡ.

Đã dến lúc

Dù mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus là giọt nước làm tràn ly, nguyên nhân sâu xa khiến Ronaldo không thể tiếp tục nằm ở quy luật nghiệt ngã của thời gian đối với một cầu thủ đã bước sang tuổi 41.

Tại kỳ Euro 2024, Ronaldo trải qua giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp mà không ghi được bất kỳ bàn thắng nào. Đến World Cup 2026, dù thiết lập kỷ lục lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ra sân và ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp (nâng tổng số bàn thắng tại World Cup lên 11 bàn sau 27 trận và trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở vòng knock-out ở mốc 41 tuổi 147 ngày), phong độ và sức ảnh hưởng của anh đã giảm sút rõ rệt. Đội tuyển Bồ Đào Nha phải dừng bước tại vòng 16 đội trước Tây Ban Nha.

Bên cạnh sự suy giảm thể lực của cá nhân Ronaldo, đội tuyển Bồ Đào Nha đã bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Khác với giai đoạn đầu sự nghiệp khi Ronaldo phải gánh vác cả một tập thể thiếu chiều sâu, Bồ Đào Nha hiện tại sở hữu một dàn nhân tố tài năng đồng đều ở mọi tuyến như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Neves, Pedro Neto, Vitinha và Nuno Mendes.

Đội bóng không còn phụ thuộc vào siêu sao mang áo số 7. Quyết định cắt giảm thời gian thi đấu của Ronaldo từ HLV Jorge Jesus - và trước đó là Fernando Santos hay Roberto Martinez - phản ánh thực tế rằng một Ronaldo ở tuổi 41 không còn đủ sức duy trì cường độ đỉnh cao cho một tập thể ứng viên vô địch.

Di sản vĩ đại

Dù đoạn kết diễn ra trong nhiều tiếc nuối và tranh cãi, những đóng góp và kỷ lục của Ronaldo cho bóng đá Bồ Đào Nha là một tượng đài không thể bị xô đổ.

Trước khi Ronaldo ra mắt vào năm 2003 ở tuổi 18 trong trận gặp Kazakhstan (thay thế Luís Figo và mang áo số 17 trước khi tiếp quản áo số 7 huyền thoại năm 2006), Bồ Đào Nha chỉ mới giành quyền tham dự 3 kỳ World Cup (1966, 1986, 2002) và 3 kỳ Euro (1984, 1996, 2000). Nhưng trong 23 năm có sự hiện diện của Ronaldo, Bồ Đào Nha đạt tỷ lệ 100% vượt qua vòng loại ở tất cả 6 kỳ World Cup và 6 kỳ Euro.

Về mặt danh hiệu, Ronaldo đã thủ lĩnh Bồ Đào Nha giải cơn khát danh hiệu lịch sử với chức vô địch Euro 2016 tại Paris, cùng hai chức vô địch Nations League vào các năm 2019 và 2025.

Về mặt cá nhân, anh chia tay sự nghiệp quốc tế với hai kỷ lục thế giới vô tiền khoáng hậu: 234 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và 146 bàn thắng quốc tế - những con số vượt xa Lionel Messi hay bất kỳ chân sút nào trong lịch sử bóng đá nam. Anh cũng đi vào lịch sử với kỷ lục ghi bàn trong 23 năm liên tiếp (2004-2026), giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại các kỳ Euro (14 bàn), ra sân nhiều nhất tại Euro (30 trận) và dự nhiều kỳ Euro nhất (6 kỳ).

Khúc vĩ thanh

Thông tin Ronaldo giã từ đội tuyển ngay lập tức tạo nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên toàn cầu, Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro gửi lời cảm ơn sâu sắc trên mạng xã hội: "Cristiano, CẢM ƠN BẠN. Những gì bạn đạt được trên sân cỏ cho Bồ Đào Nha sẽ vang vọng đến muôn đời. Và giờ đây, phía sau sân cỏ, bạn sẽ tiếp tục đại diện cho Bồ Đào Nha trước toàn thế giới".

Các đồng đội tại đội tuyển và Man Utd: Bruno Fernandes viết: "Cảm ơn vì nguồn cảm hứng. Thật vinh dự khi được chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời cùng thần tượng thời thơ ấu". Diogo Dalot bày tỏ: "Anh đã khiến chúng tôi mơ ước, tin tưởng và chiến thắng". Trung vệ huyền thoại Pepe nhắn gửi: "Nó còn hơn cả bóng đá. Cảm ơn vì tất cả, Cris".

Các ngôi sao quốc tế: Siêu sao Neymar gọi Ronaldo là "huyền thoại", trong khi Jadon Sancho ca ngợi anh là "nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta".

Các câu lạc bộ cũ: Manchester United, Juventus và đội bóng thuở thiếu thời Sporting CP đều đồng loạt đăng tải lời chúc mừng sự nghiệp quốc tế vĩ đại của CR7 và khẳng định tên tuổi anh sẽ mãi ghi dấu trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha.