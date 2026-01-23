Toàn cảnh mới nhất vụ 7 cầu thủ Malaysia gian lận nhập tịch: Cảnh sát vào cuộc, nguy cơ bị xử thua ĐT Việt Nam

Mọi chuyện bắt đầu từ chiến thắng 4-0 đầy nghi vấn của Malaysia trước ĐT Việt Nam vào tháng 6/2025 tại vòng loại Asian Cup 2027. Ngay sau đó, FIFA đã nhận được những bằng chứng đanh thép cho thấy Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã làm giả hồ sơ cho 7 cầu thủ gốc Nam Mỹ và châu Âu.

Những cái tên như Facundo Garcés, Rodrigo Holgado hay Hector Hevel được quảng bá là có ông bà sinh ra tại Malacca. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy toàn bộ giấy tờ này đều là sản phẩm của việc làm giả tài liệu. Thực tế, những cầu thủ này hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ huyết thống nào với quốc gia Đông Nam Á.

Hệ quả của hành vi gian lận này đã đẩy bóng đá Malaysia vào cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất lịch sử: FIFA đã xử thua Malaysia 0-3 trong các trận giao hữu và đình chỉ thi đấu 12 tháng đối với cả 7 cầu thủ; FAM bị phạt 350.000 CHF (khoảng 1,8 triệu RM).

7 cầu thủ vướng vào bê bối gian lận nhập tịch (Ảnh: Scoop)

Cảnh sát Malaysia vào cuộc

Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) đã vào cuộc điều tra vì đây không chỉ là vi phạm thể thao mà còn là tội phạm hình sự (làm giả tài liệu quốc gia). Cảnh sát đã xác định được 2 đối tượng chính liên quan trực tiếp đến việc làm giả hồ sơ. Đã có 45 đơn trình báo và 43 nhân chứng được lấy lời khai.

HLV ĐT Malaysia trấn an dư luận

Trong bối cảnh "dầu sôi lửa bỏng", HLV trưởng Peter Cklamovski vẫn lên tiếng bảo vệ đội bóng. Ông cho rằng việc xử thua trước ĐT Việt Nam là "không công bằng" vì cho rằng các cơ quan chức năng đã phê duyệt hồ sơ từ đầu. Ông tuyên bố Malaysia vẫn sẽ hành quân đến sân Thiên Trường vào ngày 31/3/2026 với mục tiêu chiến thắng.

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định đây chỉ là đòn tâm lý. Với việc mất đi 7 trụ cột và dàn lãnh đạo FAM đồng loạt từ chức để tránh áp lực, bóng đá Malaysia đang rơi vào cuộc khủng hoảng niềm tin lớn nhất lịch sử.

