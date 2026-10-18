Tỏa sáng với bàn thắng, người hùng AFF Cup 2024 gửi thông điệp đặc biệt đến HLV Kim Sang-sik và ĐTVN

Ghi bàn đầu tiên trong màu áo Nam Định, Phạm Tuấn Hải không giấu khát khao trở lại ĐT Việt Nam, gửi lời nhắn đầy quyết tâm tới HLV Kim Sang-sik.

Sau quãng thời gian chờ đợi kể từ khi gia nhập Nam Định, tiền đạo Phạm Tuấn Hải cuối cùng cũng để lại dấu ấn bằng bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội bóng thành Nam (85', Nam Định thắng 2-0 trên sân Thanh Hóa tại vòng 4 V.League 2026/27). Pha lập công không chỉ giúp anh giải tỏa áp lực mà còn trở thành lời khẳng định về quyết tâm tìm lại phong độ đỉnh cao, qua đó nuôi hy vọng trở lại ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Là một trong những gương mặt góp công lớn vào chức vô địch AFF Cup 2024 của tuyển Việt Nam, Tuấn Hải hiểu rằng cuộc cạnh tranh trên hàng công lúc này khốc liệt hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, bàn thắng vừa qua mang ý nghĩa vượt ra ngoài một khoảnh khắc cá nhân, khi nó trở thành thông điệp rõ ràng về tham vọng chinh phục chiếc áo đỏ một lần nữa.

Bàn thắng giải tỏa và lời nhắn gửi tới tuyển Việt Nam

Gia nhập Nam Định với nhiều kỳ vọng, Tuấn Hải cần thêm thời gian để hòa nhập với lối chơi mới. Việc liên tục nỗ lực nhưng chưa thể ghi bàn từng khiến tiền đạo sinh năm 1998 chịu không ít áp lực.

Bởi vậy, khoảnh khắc xé lưới đối phương ở trận đấu Thanh Hóa tối qua được xem là cột mốc quan trọng, giúp anh cởi bỏ gánh nặng tâm lý và lấy lại sự tự tin trước giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Tuấn Hải ăn mừng bàn thắng đầu tiên trong màu áo CLB Nam Định (Ảnh: Nam Định FC).

Sau trận đấu, Tuấn Hải chia sẻ nguyên vẹn về cảm xúc của mình:

"Bàn thắng này giúp Hải tự tin hơn ở những trận đấu tới. Những vòng đấu trước Hải cũng có cơ hội nhưng chưa thể ghi bàn được, nên đây chính là động lực lớn để mình tiếp tục thi đấu tốt hơn."

Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất trong phát biểu của cựu tiền đạo Hà Nội FC chính là khát vọng trở lại ĐT Việt Nam. Anh không né tránh mục tiêu lớn nhất của mình:

"Hải luôn luôn mong muốn được khoác áo Đội tuyển Quốc gia bởi vì đây là niềm vinh dự mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mơ ước. Hải sẽ luôn luôn sẵn sàng thi đấu thật tốt, để nếu có cơ hội thì mình sẽ thể hiện những gì tốt nhất trong màu áo ĐTQG."

Phát biểu ấy được xem như lời nhắn trực tiếp gửi tới ban huấn luyện tuyển Việt Nam. Thay vì nói về sự tiếc nuối khi vắng mặt ở những đợt tập trung gần đây, Tuấn Hải lựa chọn cách trả lời bằng màn trình diễn trên sân cỏ.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt dưới thời HLV Kim Sang-sik

Kể từ khi dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang-sik luôn nhấn mạnh yếu tố phong độ thay vì danh tiếng. Điều đó khiến cuộc cạnh tranh ở vị trí tiền đạo trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.

Những cái tên như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tiến Linh hay nhiều chân sút đang có phong độ cao tại V.League đều tạo ra sức ép lớn với bất kỳ cầu thủ nào muốn giành một suất trên tuyển.

Tuấn Hải từng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong màu áo ĐT Việt Nam nhưng gần đây ít được HLV Kim Sang-sik triệu tập.

Trong bối cảnh ấy, Tuấn Hải cần nhiều hơn một bàn thắng để thuyết phục chiến lược gia người Hàn Quốc. Điều quan trọng là duy trì sự ổn định, tiếp tục đóng góp vào lối chơi chung của Nam Định và tạo ra những màn trình diễn đủ sức cạnh tranh với các đối thủ trực tiếp.

Dẫu vậy, lợi thế của Tuấn Hải là anh từng chứng minh được giá trị trong những trận cầu lớn. Tại AFF Cup 2024, tiền đạo này là một trong những nhân tố quan trọng góp phần đưa tuyển Việt Nam bước lên ngôi vô địch, với khả năng di chuyển thông minh, pressing mạnh mẽ và tinh thần thi đấu giàu năng lượng.

Chính vì thế, nếu duy trì được phong độ sau bàn thắng đầu tiên cho Nam Định, cơ hội để anh trở lại đội tuyển hoàn toàn không phải điều xa vời.

Với cá nhân Tuấn Hải, hành trình phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Nhưng bàn thắng vừa qua có thể là điểm khởi đầu cho màn trở lại mà anh đã chờ đợi từ lâu. Và hơn hết, thông điệp mà người hùng AFF Cup 2024 gửi tới HLV Kim Sang-sik lúc này đã rất rõ ràng: anh sẵn sàng cạnh tranh để khoác lên mình màu áo ĐT Việt Nam một lần nữa.