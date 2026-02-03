Tỏa sáng tại V.League, thủ môn "hot boy" ca ngợi: "Tinh thần, khao khát của U23 Việt Nam đáng học hỏi"

Thủ môn Trần Trung Kiên tiếp tục cho thấy sự ổn định khi góp công lớn giúp HAGL giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước SHB Đà Nẵng ở vòng đấu 12 vừa qua của V.League (diễn ra lúc 17h00 ngày 1/2). Đây là trận đấu mà đội bóng phố Núi chịu không ít sức ép, song hàng phòng ngự, đặc biệt là vị trí trấn giữ khung thành, đã đứng vững để mang về trọn vẹn 3 điểm.

Sau trận, Trung Kiên - thủ môn số một của U23 Việt Nam vừa đoạt HCĐ châu Á, chia sẻ:

"Được trở lại thi đấu trên sân nhà và cùng toàn đội giành chiến thắng rất quan trọng, cảm xúc của em lúc này là rất vui. Em nghĩ thành quả hôm nay là xứng đáng với những gì cả đội đã thể hiện".

Trung Kiên cùng HAGL chiến thắng ngay khi trở về từ VCK U23 châu Á 2026.

Vòng 12 V.League là loạt đấu quốc nội đầu tiên ngay sau khi lứa cầu thủ U23 trở lại ở giải châu Á. Với Trần Trung Kiên, thủ môn trẻ này lập tức bắt nhịp với CLB và chơi tốt để có chiến thắng. Trung Kiên chia sẻ:

"Mỗi môi trường đều khác nhau. Khi đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì mình phải học cách thích nghi thật nhanh. Em trở lại và hòa nhập với toàn đội khá tốt, nhờ vậy HAGL mới có được chiến thắng này".

Khi được hỏi về chiến tích hạng ba châu Á của mình và toàn đội, Trung Kiên tự hào cho rằng đấy sẽ là bài học với những cầu thủ trẻ:

"Em nghĩ U23 Việt Nam vừa rồi có những thành tích rất đáng để tất cả mọi người, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, học theo tinh thần và khát khao mà đội đã thể hiện".

Hướng về giai đoạn tiếp theo, thủ môn số một U23 Việt Nam khẳng định HAGL sẽ không được phép chủ quan. Mục tiêu trước mắt của toàn đội là duy trì sự tập trung, cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và tích lũy thêm điểm số để có vị trí an toàn hơn trên bảng xếp hạng. Với Trung Kiên, mỗi trận đấu tại V.League đều là cơ hội để anh chứng minh năng lực và sẵn sàng cạnh tranh ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển.

Hiện HAGL đứng hạng 10/14, với 11 điểm sau 12 vòng đấu, chỉ hơn chính Đà Nẵng - đội cuối bảng xếp hạng 4 điểm. Rõ ràng là Trung Kiên và CLB Phố Núi sẽ cần nỗ lực hơn rất nhiều nữa.