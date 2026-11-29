Nguyễn Lực gây ấn tượng mạnh tại World Cup U17 2026 khi góp mặt trong top 10 ở nhiều thống kê cá nhân, đồng thời dẫn đầu châu Á về số lần rê bóng thành công.

Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau khi những thống kê cá nhân tại World Cup U17 2026 được công bố. Theo dữ liệu từ Sofascore sau vòng bảng, cầu thủ của U17 Việt Nam góp mặt trong top 10 ở nhiều chỉ số quan trọng, nổi bật nhất là khả năng rê bóng và hoạt động với cường độ cao.

Đáng chú ý, Nguyễn Lực thực hiện thành công 11 pha rê bóng, đứng thứ 6 trong danh sách những cầu thủ có thành tích tốt nhất toàn giải. Đây cũng là con số cao nhất trong số các cầu thủ châu Á, giúp tiền vệ Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của khu vực góp mặt trong top 10 ở thống kê này.

Nếu xét theo hiệu suất mỗi trận, Nguyễn Lực đạt trung bình 3,7 pha rê bóng thành công, tỷ lệ thành công 50%, đứng thứ 5 toàn giải. Thành tích ấy cho thấy sự tự tin của tiền vệ trẻ trong những tình huống đối đầu trực tiếp với hậu vệ đối phương, ngay cả khi phải chạm trán những nền bóng đá có trình độ cao.

Nguyễn Lực lọt top 10 ở hàng loạt thống kê tại World Cup

Không chỉ nổi bật ở khả năng xử lý bóng, Nguyễn Lực còn gây ấn tượng nhờ nền tảng thể lực và khả năng hoạt động rộng. Tiền vệ U17 Việt Nam đứng thứ 10 toàn giải về quãng đường di chuyển, đạt trung bình 9,7 km mỗi 90 phút.

Ở thống kê số lần nước rút, Nguyễn Lực xếp thứ 6 với 11 lần mỗi 90 phút. Đây cũng là cầu thủ châu Á có thứ hạng cao nhất ở chỉ số này tại World Cup U17 2026.

Một thông số đáng chú ý khác là số cú sút từ tình huống cố định. Nguyễn Lực đứng thứ 4 toàn giải với 3 lần dứt điểm. Trong khi đó, ở thống kê tranh chấp thắng, tiền vệ Việt Nam có 24 lần thành công, xếp thứ 11.

Như vậy, Nguyễn Lực không chỉ tạo dấu ấn ở một khía cạnh chuyên môn mà còn góp mặt trong nhóm dẫn đầu ở nhiều phương diện khác nhau. Từ khả năng rê bóng, di chuyển, bứt tốc cho đến tham gia các tình huống cố định, cầu thủ trẻ này đều để lại những con số đáng khích lệ.

CĐV Đông Nam Á chú ý, Nguyễn Lực trở thành niềm hy vọng mới

Những thống kê ấn tượng của Nguyễn Lực nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ Đông Nam Á, trong đó có các CĐV Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore và Philippines.

Một CĐV Thái Lan đánh giá tiền vệ Việt Nam sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt và sự tự tin khi đối đầu với hậu vệ đối phương. Người hâm mộ Malaysia cũng dành lời khen cho nền tảng thể lực, khả năng di chuyển và bứt tốc của Nguyễn Lực.

Trong khi đó, một CĐV Indonesia kỳ vọng cầu thủ này sẽ tiếp tục phát triển nhờ những phẩm chất về kỹ thuật, tốc độ và khả năng tranh chấp. Người hâm mộ Philippines đặc biệt nhắc đến bàn thắng trực tiếp từ chấm phạt góc của Nguyễn Lực trong trận gặp U17 Bỉ.

Trên thực tế, dù U17 Việt Nam không thể vượt qua vòng bảng World Cup U17 2026, Nguyễn Lực vẫn để lại dấu ấn cá nhân đáng ghi nhận. Những thống kê của Sofascore cho thấy tiền vệ trẻ có khả năng cạnh tranh ở nhiều phương diện chuyên môn khi bước ra sân chơi quốc tế.

Việc đứng đầu châu Á về số pha rê bóng thành công, đồng thời lọt top 10 toàn giải ở nhiều chỉ số là thành tích rất đáng khích lệ. Đây cũng là cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng Nguyễn Lực sẽ tiếp tục trưởng thành và trở thành một trong những gương mặt triển vọng của bóng đá Việt Nam trong tương lai.