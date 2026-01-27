Tỏa sáng đúng lúc

Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thái Quốc Cường và Cao Văn Bình không chỉ góp công vào một trận thắng lịch sử, mà còn cho thấy U23 Việt Nam đã bước sang một giai đoạn mọi cầu thủ đều sẵn sàng trở thành nhân vật chính.

Bản năng "sát thủ" vòng cấm

Nguyễn Quốc Việt từng là tay "săn bàn" thượng hạng, giàu kinh nghiệm và liên tục lập công ở các cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia. Tuy nhiên, anh bất ngờ chững lại nên chân sút 22 tuổi không còn thường xuyên có tên trong đội hình xuất phát U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ở trận đấu cuối cùng, trong bối cảnh hao hụt nhân lực vì chấn thương và thẻ phạt, Quốc Việt được HLV Kim Sang-sik tin tưởng giao phó trọng trách chủ công tuyển U23 Việt Nam chạm trán U23 Hàn Quốc.

Quốc Việt là mẫu cầu thủ thi đấu tự tin, nhiệt huyết và biết cách tỏa sáng đúng thời điểm. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Ninh Bình không cần quá nhiều pha rê dắt, chỉ một khoảnh khắc ban bật tinh tế với Đình Bắc rồi âm thầm xâm nhập vòng cấm đối phương và lạnh lùng tung cú sút gọn gàng, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành U23 Hàn Quốc. Bàn thắng ấy không chỉ giúp đội nhà vượt lên, mà còn giải phóng áp lực tâm lý cho toàn đội.

Thủ thành Cao Văn Bình là “người hùng” giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc. (Ảnh: THE AFC)

Xuyên suốt giải đấu, Quốc Việt có 4 lần ra sân, bao gồm 2 trận trong đội hình xuất phát và ghi 1 bàn thắng. Trong một giải đấu mà Quốc Việt không phải lúc nào cũng là lựa chọn số một, pha lập công trước U23 Hàn Quốc như lời khẳng định anh luôn sẵn sàng trở thành người định đoạt trận đấu khi được trao niềm tin.

Người thế vai thầm lặng

Tương tự Quốc Việt, cầu thủ 21 tuổi gốc Nghệ An - Quốc Cường trong màu áo U23 Việt Nam, cũng là phương án dự phòng "hạng sang" của HLV Kim Sang-sik, thường vào sân trong thời điểm tuyến giữa cần một "lá chắn" đánh chặn từ xa, thu hồi bóng.

Ở Giải U23 châu Á kỳ này, Quốc Cường thi đấu 4 trận nhưng chỉ một lần có tên trong đội hình xuất phát, là chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TP HCM sát cánh cùng Nguyễn Thái Sơn ngay từ đầu, tạo thành bộ đôi tiền vệ trung tâm giúp tuyến giữa U23 Việt Nam đứng vững trước những đợt công kích liên tục của đối phương.

Quốc Cường không chơi hoa mỹ nhưng khả năng pressing ở cường độ cao giúp anh hóa giải các mảng miếng phản công nhanh từ hành lang cánh của U23 Hàn Quốc. Những pha xử lý gọn gàng, khả năng giữ bóng và thoát pressing của tiền vệ này cũng khiến hàng thủ U23 Việt Nam giảm tải áp lực, giúp đội bóng duy trì nhịp độ thi đấu.

"Kép phụ" trong khung gỗ

Phong độ thi đấu ổn định của Trần Trung Kiên khiến Cao Văn Bình chỉ là phương án hai trong đội hình thi đấu của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, thủ thành chuyên dự bị này đã tỏa sáng trong trận tranh huy chương đồng Giải U23 châu Á 2026.

Văn Bình không quá nổi bật về thể hình (cao 1,83 m) nhưng khả năng ra vào hợp lý, phản xạ cứu thua xuất sắc giúp "người nhện" 21 tuổi gốc Nghệ An cầm hòa U23 Hàn Quốc trong 120 phút thi đấu. Đáng chú ý, từ phút thứ 87, đội bóng xứ kim chi có lợi thế thi đấu hơn người, liên tục gia tăng sức ép song không thể quật ngã Văn Bình.

Đối mặt với hàng công giàu tốc độ và kỹ thuật của đối phương, Văn Bình cho thấy sự trưởng thành vượt tuổi. Không chỉ là những pha cản phá, điều đáng ghi nhận ở Cao Văn Bình là sự điềm tĩnh, thể hiện qua pha cản phá thành công lượt sút luân lưu thứ 7 của Hàn Quốc, giúp U23 Việt Nam thắng 7-6 và giành hạng ba chung cuộc.

Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc giúp U23 Việt Nam khép lại Giải U23 châu Á 2026 với tấm huy chương đồng, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở chiều sâu lực lượng và niềm tin mà HLV Kim Sang-sik đặt vào các cầu thủ dự bị.



