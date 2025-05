Tòa án Brazil ban hành phán quyết sa thải chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc gia

Việc cơ quan chính quyền can dự vào nội tình các liên đoàn bóng đá quốc gia dù chưa bao giờ được FIFA ủng hộ nhưng vẫn xảy ra thường xuyên, bất chấp việc có thể bị chính FIFA áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc.



Cộng hòa Congo từng bị đình chỉ tham dự vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi vì lý do "bên thứ ba can dự vào các hoạt động của Liên đoàn bóng đá quốc gia" (án phạt được hủy bỏ gần đây).

Trường hợp của Cộng hòa Congo khá may mắn, bởi kể từ năm 2006, FIFA đã cấm tổng cộng 17 quốc gia tham gia các hoạt động bóng đá quốc tế, hầu hết các trường hợp này đều do có sự can thiệp từ bên thứ ba - thường là chính phủ - vào các vấn đề nội bộ bóng đá.



Ednaldo Rodrigues bị tòa án ra lệnh bãi chức

Người ta đang hình dung FIFA sẽ phản ứng ra sao với việc Tòa án Liên bang tối cao tại Rio de Janeiro do thẩm phán Gabriel Zefeiro đứng đầu hôm 15-5 đã ra phán quyết yêu cầu sa thải Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) Ednaldo Rodrigues.

Lý do được đưa ra là ông này và toàn bộ ban lãnh đạo hiện tại của CBF có những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến tính pháp lý trong quá trình bầu cử, hay nói ngắn gọn là họ bị cáo buộc gian lận kết quả bầu cử.

Ednaldo Rodrigues hồi cuối năm 2023 từng bị buộc rời ghế chủ tịch CBF sau khi tòa án hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử tại CBF. Chỉ đến khi FIFA và CONMEBOL đe dọa sẽ áp dụng lệnh trừng phạt thể thao toàn diện đối với bóng đá Brazil, Ednaldo mới được phục chức.

Lần này, dù tái đắc cử với sự nhất trí cao hồi tháng 3 để lãnh đạo CBF nhiệm kỳ 2026-2030, Rodrigues vẫn không được buông tha.

Phán quyết của Tòa án Rio cho rằng việc phê chuẩn kết quả bầu cử là vô hiệu khi một trong những người ký vào văn bản là cựu chủ tịch CBF Antonio Carlos Nunes de Lima bị tố cáo "không có đủ năng lực để ký vào tài liệu" và nhiều thông tin cho thấy văn bản "có thể bị giả mạo".

Theo tòa án, ông Nunes được xác định mắc khối u não ác tính nên không đủ năng lực để tự đưa ra quyết định vào thời điểm ký văn bản. Tòa cho rằng mọi hành động của ông này được điều khiển bởi người khác.

"Tôi tuyên bố thỏa thuận đã ký giữa các bên là vô hiệu, do đó, đội ngũ quản lý CBF hiện tại sẽ phải bị loại bỏ. Căn cứ vào các điều trên, tôi ra lệnh: Bãi nhiệm ban lãnh đạo hiện tại của CBF; Phó chủ tịch CBF Fernando José Sarney sẽ triệu tập cuộc bầu cử ban lãnh đạo của CBF trong thời gian sớm nhất theo thời hạn pháp lý.

Ông phải chịu trách nhiệm về việc ban lãnh đạo mới thực hiện các quyền hạn quản lý tổ chức, như quy định trong điều 7 của Điều lệ của CBF", thẩm phán Gabriel Zefeiro khẳng định trong phán quyết.

Tương lai của Carlo Ancelotti tại Selecao bị nghi ngờ

Phán quyết của tòa án được đưa ra không chỉ tác động đến dàn lãnh đạo của CBF mà còn ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm nhà cầm quân người Ý Carlo Ancelotti làm HLV trưởng của "Seleçao".

Nhiều nguồn tin cho biết việc công bố Ancelotti làm HLV trưởng được thực hiện khá vội vã, có thể là biện pháp đối phó với những rắc rối pháp lý mà chủ tịch Ednaldo sắp phải đối mặt. Mặc dù vậy, liên đoàn được cho là đã chuẩn bị các phương án pháp lý dự phòng để giữ Ancelotti ở lại trong trường hợp Ednaldo bị cách chức.

Hiện tại, các bên liên quan vẫn theo dõi tình hình và chưa đưa ra tuyên bố chính thức về tương lai của HLV Ancelotti. Tuy nhiên, theo kế hoạch, chiến lược gia người Ý vẫn sẽ dẫn dắt tuyển Brazil trong hai trận đấu sắp tới trong khuôn khổ vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, lần lượt gặp Ecuador (ngày 6-6) và Paraguay (ngày 11-6).