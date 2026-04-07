Tình trạng chấn thương của Neymar liệu có kịp dự World Cup?

Ở tuổi 34, khi những bước chạy không còn giữ được sự thanh thoát như thời đỉnh cao, Neymar Jr đang bước vào trận chiến quan trọng nhất sự nghiệp, nhưng lần này là trên bàn mổ thay vì thảm cỏ xanh. Với khát khao cháy bỏng được một lần chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá, ngôi sao người Brazil đang đặt cược tất cả vào "ván bài" thể trạng để kịp góp mặt tại kỳ World Cup 2026.

Tiền đạo thuộc biên chế Santos đã quyết định thực hiện một ca phẫu thuật đầu gối quan trọng vào đợt FIFA Days cuối tháng 3 vừa qua. Đây không chỉ đơn thuần là một ca can thiệp y tế, mà là nỗ lực cuối cùng nhằm cứu vãn đôi chân vốn đã chịu quá nhiều tổn thương qua năm tháng. Để đẩy nhanh quá trình hồi phục, Neymar còn kết hợp sử dụng liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) – một phương pháp tiên tiến nhằm tái tạo các mô tổn thương nặng ở vùng đầu gối. Việc chấp nhận lên bàn mổ vào thời điểm nhạy cảm này cho thấy Neymar hiểu rằng nếu không mạo hiểm, cánh cửa đến với Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè tới sẽ vĩnh viễn đóng sập trước với anh.

Neymar phẫu thuật chấn thương (Ảnh: IG)

Vũ điệu cuối cùng?

World Cup 2026 gần như chắc chắn sẽ là sân chơi quốc tế cuối cùng trong hành trình của Neymar. Đối với người hâm mộ Brazil, hình ảnh Neymar nỗ lực hồi phục vừa mang lại hy vọng, vừa gợi lên sự xót xa cho một thiên tài bóng đá đang phải chống lại sự đào thải của thời gian.

Neymar vẫn khát khao dự World Cup 2026 (Ảnh:Santos)

Dẫu biết rủi ro là rất lớn, nhưng với Neymar, đây không chỉ là việc tham dự một giải đấu, mà là nỗ lực để giữ lại giấc mơ lớn nhất cuộc đời. Liệu "canh bạc" cuối cùng này có mang lại cái kết viên mãn cho cầu thủ hào hoa bậc nhất thế hệ mình, hay sẽ là một nốt lặng buồn kết thúc một triều đại? Câu trả lời đang nằm ở những tháng ngày hồi phục đầy gian nan phía trước.