Tình tiết mới nhất vụ thầy Ánh Viên bị 'tố' nợ 230 triệu đồng chưa trả: Lại chuyện cho bạn vay để rồi mất cả tiền và danh dự?

Người được nhắc đến là ông Võ Hoàng Phong, người đang là Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh An Giang.

HLV Đặng Anh Tuấn cho hay ông Phong vay 980 triệu đồng được hơn một năm nhưng vẫn chưa trả. HLV Đặng Anh Tuấn nhiều lần đòi tiền từ cuối năm 2018 nhưng ông Phong nói rằng đang gặp khó khăn nên xin khất. Tuy nhiên, HLV Đặng Anh Tuấn cũng nói lý do đang nợ nần và mong được trả tiền sớm, tránh bị đưa lên mạng xã hội gây mất uy tín bản thân.

Một đoạn tin nhắn giữa HLV Đặng Anh Tuấn và ông Võ Hoàng Phong. Ảnh: NVCC

Trong một đoạn tin nhắn gửi ông Phong, HLV Đặng Anh Tuấn viết từ tháng 12/2019 như sau: "Anh thiếu em gần 1 tỷ. Em thiếu nó (cựu người mẫu Trang Trần) 230 triệu đồng mà hứa hoài chưa chuyển được để giờ nó đòi đưa lên báo chí, bóc phốt hết thì em còn làm gì. Em nói với anh là cố lo trả em để em trả nó, anh cũng không làm".



Tuy nhiên, vị Giám đốc này vẫn nói rằng mình đang khó khăn, không thể thu xếp được. Thậm chí, ông còn thề độc: "Anh có mà không lo cho em thì ra đường xe đụng anh chết bỏ lại hai đứa con trai của anh. Anh thề đó Tuấn".

Sau đó, HLV Đặng Anh Tuấn liên tục nhắn tin giục trả tiền từ ngày 12/1 đến 18/1 nhưng không nhận được hồi âm. Ngày 18/1 cũng là ngày cựu người mẫu, diễn viên Trang Trần tung video lên fanpage cá nhân chia sẻ chuyện HLV Đặng Anh Tuấn nợ 10.000 USD (khoảng 230 triệu đồng) mà thất hứa, không trả đúng hạn.

Vấn đề này đã đến tai lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, nơi quản lý HLV Đặng Anh Tuấn và ông Võ Hoàng Phong.

Việc cựu diễn viên, người mẫu Trang Trần đăng video bóc phốt ông Tuấn khiến hình ảnh của vị HLV bơi lội này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Tuấn cũng đã xin thôi làm HLV dẫn dắt Ánh Viên vào sáng 19/1 nhưng mới chỉ là nói miệng. Ảnh: Lê Thương.

Đại diện Sở cho biết đã gửi công văn triệu tập HLV Đặng Anh Tuấn và lãnh đạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh An Giang lên làm việc vào sáng 20/1. Kết quả cuộc gặp này sẽ đưa ra kết luận cuối cùng, trong đó có hình thức xử lý và báo cáo lên Uỷ ban Nhân dân tỉnh An Giang do vấn đề đã làm xấu hình ảnh của thể thao tỉnh và cả Việt Nam.

Bên cạnh đó, Trang Trần cũng nói rằng lý do HLV Đặng Anh Tuấn mượn tiền là để lo cho Ánh Viên tập luyện bên Mỹ vì Tổng cục TDTT và Hiệp hội thể thao dưới nước chuyển tiền chậm. Sự việc này thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và khiến hình ảnh của HLV Đặng Anh Tuấn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết đã nắm được thông tin này. Tuy nhiên, ông khẳng định không có chuyện chuyển tiền chậm cho HLV Đặng Anh Tuấn mà đúng hạn và đầy đủ.

Sau cuộc gọi điện vào sáng 19/1 với vị HLV này, ông Thắng lại cho biết HLV Tuấn phủ nhận thông tin trên và việc vay tiền để lo cho Ánh Viên không chính xác. Vấn đề của HLV Đặng Anh Tuấn và cựu người mẫu Trang Trần là vấn đề cá nhân và không liên quan đến Ánh Viên.