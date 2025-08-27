Tình sử Taylor Swift trước khi đính hôn với Travis Kelce: Yêu 9 người, lần nào chia tay cũng ồn ào

Chuyện tình của Taylor Swift và Travis Kelce đã trở thành "bom tấn" showbiz toàn cầu khi cả hai chính thức thông báo chuyện đính hôn vào ngày 26/8/2025. Trước khi gặp nhau và viết nên chuyện cổ tích tình yêu được hàng triệu fan chúc phúc, cả Taylor lẫn Travis đều sở hữu "tình sử" khiến công chúng không khỏi tò mò.

Taylor Swift: Từ nàng thơ của Hollywood đến mối tình 6 năm tan vỡ

Nhắc đến Taylor Swift, người ta không chỉ nhớ tới một "cỗ máy tạo hit" mà còn nghĩ ngay tới những cuộc tình ồn ào, từng làm tốn không ít giấy mực báo chí.

Bắt đầu từ mối tình tuổi teen với Joe Jonas (2008), mối tình tuổi teen chớp nhoáng, chia tay qua... một cuộc gọi 27 giây gây sốc. Năm 2009, nữ ca sĩ vướng vào mối tình "Taylor - Taylor" cùng Taylor Lautner, được fan cực kỳ thích, nhưng sau vài tháng thì đường ai nấy đi. Giai đoạn 2009-2010 là mối tình nhiều tranh cãi của Taylor Swift và John Mayer, vì khoảng cách tuổi tác (Taylor khi đó 19, John 32), cả hai chia tay đầy sóng gió và để lại ca khúc "Dear John".

Một năm sau đó (2010-2011), Taylor trải qua chuyện tình ngắn ngủi nhưng mãnh liệt với Jake Gyllenhaal trở thành nguồn cảm hứng cho hàng loạt ca khúc trong album Red. Đỉnh điểm của độ hot phải kể đến cuộc tình với thành viên One Direction Harry Styles (2012-2013) - khi cặp đôi quyền lực này đi đến đâu là paparazzi "nổ máy" đến đó. Sau đó, Taylor dành trọn hơn một năm (2015-2016) cho DJ đình đám Calvin Harris, rồi tiếp tục khiến truyền thông "dậy sóng" khi tay trong tay cùng tài tử Tom Hiddleston vào năm 2016 nhưng chỉ kéo dài vài tháng.

Mối tình dài hơi và yên bình nhất của Taylor chính là với nam diễn viên người Anh Joe Alwyn. Suốt 6 năm bên nhau (2016-2023), họ giữ lối sống kín đáo, thậm chí từng rộ tin đính hôn. Nhưng cuối cùng, cả hai bất ngờ chia tay vào đầu 2023, khép lại một chặng đường đầy tiếc nuối. Trước khi bước vào chuyện tình với Kelce, Taylor còn dính tin đồn hẹn hò chớp nhoáng cùng Matty Healy - thủ lĩnh The 1975 - vào khoảng tháng 5-6/2023.

Sau đó, đến tháng 7-9/2023, Travis Kelce "tiến công" và chính thức chinh phục trái tim nàng.

Travis Kelce: Soái ca sân cỏ và mối tình 5 năm dai dẳng

Nếu Taylor nổi tiếng với danh sách tình cũ toàn sao hạng A, thì Travis Kelce lại có "profile tình ái" ít ồn ào nhưng cũng đủ gây chú ý.

Trước Taylor, mối tình nổi bật nhất của ngôi sao Kansas City Chiefs chính là với Kayla Nicole - nữ phóng viên kiêm influencer đình đám. Họ bắt đầu hẹn hò từ 2017, nhiều lần chia tay - tái hợp rồi cuối cùng kết thúc vào năm 2022 sau 5 năm bên nhau.

Ngoài ra, Kelce từng có thời gian hẹn hò với Maya Benberry, quán quân chương trình hẹn hò "Catching Kelce" (2016). Tuy nhiên, chuyện tình này nhanh chóng "chìm xuồng" chỉ sau vài tháng. Dù từng dính một vài tin đồn tình ái rải rác, nhưng xét về mức độ nghiêm túc, Kayla Nicole vẫn là mối tình đáng nhớ nhất của chàng cầu thủ sinh năm 1989.

Từ một nữ ca sĩ từng trải qua hàng loạt mối tình đình đám của Hollywood, và một vận động viên bóng bầu dục gắn bó lâu năm với bạn gái cũ, Taylor Swift và Travis Kelce gặp nhau vào mùa hè 2023. Sự kết hợp này ban đầu khiến dư luận bất ngờ, nhưng càng về sau, cả hai càng chứng minh họ thật sự là "mảnh ghép hoàn hảo" của nhau.

Để rồi sau 2 năm đồng hành, từ sân khấu Eras Tour đến trận Super Bowl nghẹt thở, họ quyết định đính hôn, khép lại quá khứ tình trường ồn ào để cùng nhau mở ra chương mới.