Tinh quái như Ronaldo: Đi bộ cả trận vẫn liên tục làm khổ thủ môn Uzbekistan

Không cần chạy quá nhiều, Cristiano Ronaldo vẫn khiến hàng thủ Uzbekistan nhiều phen chao đảo bằng sự tinh quái, kinh nghiệm và khả năng xuất hiện đúng lúc.

Cristiano Ronaldo đã ghi hai bàn vào lưới Uzbekistan, nhưng nếu chỉ nhìn vào những con số, người ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị mà siêu sao người Bồ Đào Nha tạo ra trong chiến thắng 5-0 của Seleccao.

Ở tuổi 41, CR7 không còn là cỗ máy bứt tốc liên tục như thời trai trẻ. Nhưng đổi lại, anh sở hữu thứ vũ khí còn đáng sợ hơn: sự tinh quái của một cầu thủ đã trải qua hơn hai thập kỷ đỉnh cao.

Những cái bẫy được Ronaldo giăng ra

Phút 21, Bồ Đào Nha được hưởng một quả đá phạt ở vị trí thuận lợi. Tất cả đều nghĩ Ronaldo sẽ tung ra cú sút quen thuộc. Nhưng CR7 và các đồng đội đã chuẩn bị một phương án khác.

Thay vì dứt điểm ngay, Ronaldo phối hợp nhanh với đồng đội, khiến hàng rào Uzbekistan bất ngờ. Tình huống ấy suýt chút nữa đã mang về bàn thắng nếu thủ môn đối phương không kịp thời giải nguy. Đó là một pha bóng cho thấy CR7 không chỉ sống bằng bản năng săn bàn, mà còn biết cách dùng sự bất ngờ để phá vỡ hệ thống phòng ngự đối phương.

Ronaldo tinh quái thoát xuống đón đường câu bóng của đồng đội từ pha đá phạt, suýt nữa ghi thêm bàn thắng.

Và sự tinh quái của Ronaldo còn được thể hiện ở khả năng gây áp lực.

Phút 35, thủ môn Uzbekistan nhận bóng từ đồng đội và có phần chủ quan. Ronaldo bất ngờ tăng tốc áp sát, buộc đối phương phải phá bóng vội vàng. Dù không trực tiếp đoạt được bóng, CR7 vẫn khiến khán giả phải trầm trồ bởi cách anh chọn thời điểm lao lên hoàn hảo.

Ronaldo 2 lần áp sát khiến thủ môn Uzbekistan luống cuống, suýt thủng lưới.

Đó mới chỉ là lời cảnh báo.

Đầu hiệp hai, vào khoảng phút 52, kịch bản tương tự lặp lại. Thủ môn Uzbekistan một lần nữa chần chừ trong pha xử lý. Và một lần nữa, Ronaldo xuất hiện như từ dưới đất chui lên.

CR7 lao tới với tốc độ bất ngờ, gây áp lực cực lớn. Cú phá bóng của thủ thành Uzbekistan trở nên lúng túng, và chỉ thiếu một chút may mắn nữa thôi, Ronaldo đã có thể biến sai lầm ấy thành bàn thắng.

Đó là thứ mà tuổi tác không thể lấy đi khỏi Ronaldo: cảm giác không gian, khả năng đọc tình huống và sự nhạy bén của một sát thủ.

Không chạy nhiều, nhưng luôn biết xuất hiện đúng lúc

Có những thời điểm, Ronaldo gần như đi bộ trên sân. Nhưng đó không phải dấu hiệu của sự lười biếng.

Trái lại, CR7 đang tiết kiệm năng lượng để dành cho những khoảnh khắc quan trọng nhất.

Trong suốt trận đấu, Ronaldo nhiều lần khiến các hậu vệ Uzbekistan bất ngờ với những pha áp sát tưởng chừng vô hại. Anh không lao vào tranh chấp theo kiểu dùng sức mạnh hay tốc độ như trước đây, mà dựa nhiều hơn vào kinh nghiệm và sự phán đoán.

Có những pha bóng mà đối thủ vừa quay lưng lại, Ronaldo đã xuất hiện ngay phía sau. Có lúc anh chỉ cần một cú rướn người, một bước chân nhanh hơn đối phương nửa nhịp để giành lại quyền kiểm soát.

Ronaldo nhiều lần gây áp lực lên các cầu thủ Uzbekistan để đoạt bóng.

Điều đáng nói là tất cả được thực hiện với rất ít sức lực.

Đó là thứ "ma mãnh" mà chỉ những cầu thủ đã trải qua hàng trăm trận đấu đỉnh cao mới có được.

Ronaldo đang trở thành phiên bản thông minh nhất của chính mình

Người ta thường nói tuổi tác là kẻ thù của các cầu thủ. Nhưng với Ronaldo, năm tháng dường như chỉ lấy đi đôi chút tốc độ, để đổi lại sự từng trải và khả năng đọc trận đấu xuất sắc hơn.

Ngay ở pha ghi bàn mở tỷ số, Ronaldo cũng đã di chuyển cực hay để băng lên đón đường căng vào từ đồng đội.

Anh không còn phải chạm bóng quá nhiều để tạo ra ảnh hưởng. Không cần chạy liên tục để khiến đối thủ mệt mỏi.

Chỉ cần vài khoảnh khắc xuất hiện đúng lúc, một pha đá phạt được dàn xếp đầy bất ngờ hay một tình huống áp sát tưởng chừng đơn giản, Ronaldo cũng đủ khiến cả hàng thủ đối phương phải sống trong trạng thái cảnh giác cao độ.

Hai bàn thắng vào lưới Uzbekistan là phần thưởng xứng đáng dành cho CR7.

Nhưng có lẽ, điều khiến người hâm mộ Bồ Đào Nha phấn khích hơn cả chính là việc họ đang được chứng kiến một Ronaldo khác: không còn chinh phục đối thủ bằng tốc độ hay sức mạnh, mà bằng sự tinh quái, kinh nghiệm và cái đầu của một huyền thoại.

Và đôi khi, đó mới là phiên bản đáng sợ nhất của Cristiano Ronaldo.