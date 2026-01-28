Tình hình mới nhất của Hiểu Minh chấn thương nặng ở U23 châu Á

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đã cùng gia đình đã di chuyển vào TP.HCM để thực hiện các thủ tục y tế cần thiết chuẩn bị phẫu thuật. Theo thông tin từ phía gia đình và câu lạc bộ chủ quản PVF-CAND, cầu thủ sinh năm 2004 dự kiến sẽ lên bàn mổ vào ngày 29/1 tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh.

Người trực tiếp phụ trách ca phẫu thuật cho Hiểu Minh là bác sĩ Phạm Quốc Hùng. Đây là chuyên gia từng điều trị thành công các ca chấn thương phức tạp cho nhiều tuyển thủ quốc gia như Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng. Sự mát tay của bác sĩ Hùng được kỳ vọng sẽ giúp "lá chắn thép" của U23 Việt Nam phục hồi phong độ tốt nhất sau điều trị.

Hiểu Minh sẽ phẫu thuật chấn thương ở TP.HCM (Ảnh: PVF-CAND)

Trước đó, trong trận bán kết kịch tính giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra vào ngày 20/1, Hiểu Minh đã gặp phải một chấn thương nặng sau pha tranh chấp quyết liệt gần cột cờ góc. Kết quả thăm khám chuyên sâu xác định anh bị đứt dây chằng gối phải và cần phải can thiệp ngoại khoa ngay lập tức.

Chia sẻ về trường hợp này, VFF cho biết đơn vị sẽ chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật và quá trình điều trị phục hồi theo chế độ dự tuyển. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện y tế tốt nhất để Hiểu Minh yên tâm điều trị.

Nguyễn Hiểu Minh là một trong những gương mặt triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Trước khi gặp chấn thương, anh là nhân tố không thể thay thế trong đội hình giành Huy chương Vàng SEA Games 33 và đóng góp quan trọng vào hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam tại giải châu lục năm nay. Sự vắng mặt của anh trong thời gian tới sẽ là một tổn thất không nhỏ cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.