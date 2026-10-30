Tình hình của Đỗ Hoàng Hên ở bệnh viện

Hoàng Hên cập nhật tình hình phục hồi chấn thương.

Tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên vừa chia sẻ hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân ghi lại quá trình điều trị tích cực tại bệnh viện. Trong ảnh, anh đang thực hiện các liệu trình trị liệu chuyên sâu, kết hợp sử dụng thiết bị kích thích cơ.

Hoàng Hên cập nhật tình hình điều trị chấn thương (Ảnh: FBNV)

Trước đó, sau FIFA ASEAN Cup, anh được chẩn đoán rách cơ chân trái. Dù thời gian hồi phục tiêu chuẩn cho tổn thương này tối thiểu là 1 tháng, nhưng do tiền sử chấn thương đầu gối từ trước, quá trình điều trị của tiền vệ này dự kiến sẽ phải kéo dài. Hiện các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ để xây dựng phác đồ hồi phục tối ưu và an toàn nhất cho anh.

Chia sẻ trong bức tâm thư gửi người hâm mộ, Hoàng Hên chia sẻ:

"Đôi khi chúng ta lên kế hoạch, đặt ra những kỳ vọng và nuôi dưỡng hy vọng, nhưng con đường không phải lúc nào cũng diễn ra như những gì đã dự định... Tôi đã cố gắng hết sức, đã đẩy cơ thể mình đến giới hạn để có thể ra sân và chiến đấu vì đội tuyển Việt Nam và CLB Hà Nội. Nhưng giờ đây, tôi cần tập trung vào việc hồi phục và trở lại mạnh mẽ hơn".

Đỗ Hoàng Hên sinh năm 1994 tại Brazil, có tên khác là Hendrio da Silva. Anh cao 1,81m, trưởng thành từ lò đào tạo La Masia của Barcelona. Hoàng Hên đã có hơn 5 năm thi đấu tại Việt Nam qua nhiều đội bóng, từng lọt đội hình tiêu biểu một số mùa giải V.League. Anh được nhập quốc tịch Việt Nam cuối năm 2025 khi thi đấu cho CLB Hà Nội. Tại ASEAN Cup 2026, Đỗ Hoàng Hên đá đủ 7 trận, ghi 2 bàn giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. Tuy nhiên, tới FIFA ASEAN Cup 2026, Hoàng Hên chỉ đá 3 trong 4 trận cho đội tuyển với thời lượng 171 phút, nghỉ trận cuối vì chấn thương.



