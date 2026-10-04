Tình hình của Đỗ Hoàng Hên

Đỗ Hoàng Hên lỡ hẹn trận Việt Nam vs Malaysia tại FIFA ASEAN Cup vì chấn thương.

Đội tuyển Việt Nam chịu thêm tổn thất đáng kể về lực lượng trước trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia vào ngày 5/10, khi tiền vệ Hoàng Hên chắc chắn vắng mặt do chấn thương cơ bắp chân.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội gặp vấn đề ở bắp chân trong cuộc đối đầu với Pakistan trước đó và buộc phải nghỉ ngơi. Dù tổn thương không quá nghiêm trọng, quỹ thời gian hồi phục quá ngắn khiến anh không kịp bình phục để ra sân ở trận tái đấu với Malaysia. Sự vắng mặt của Hoàng Hên tiếp tục làm trầm trọng thêm bài toán nhân sự trên hàng công ĐT Việt Nam, vốn đã chịu mất mát khi Xuân Son và Phạm Gia Hưng phải chia tay giải đấu trước đó vì chấn thương và lý do gia đình. Không những vậy, hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam cũng đứng trước nguy cơ sứt mẻ khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh gặp vấn đề về cơ và bỏ ngỏ khả năng thi đấu.

Hoàng Hên gặp chấn thương (Ảnh: FBNV)

Trước tình hình lực lượng biến động, HLV Kim Sang-sik đang tính toán hai phương án bố trí bộ ba tấn công, trong đó Đình Bắc và Williams Minh Hoàng nhiều khả năng vẫn là hai vị trí cố định. Ở phương án thứ nhất, Hai Long sẽ đá chính để di chuyển tự do hỗ trợ Đình Bắc trong khâu tổ chức lối chơi. Phương án còn lại là kết hợp Đình Bắc, Williams Minh Hoàng và Tài Lộc, cho phép các cầu thủ liên tục hoán đổi vị trí nhằm tạo ra yếu tố bất ngờ cho hàng thủ đối phương.

Ở chiều ngược lại, đối thủ Malaysia cũng bước vào trận tranh huy chương đồng với những tổn thất không nhỏ khi thiếu vắng bộ đôi trụ cột là đội trưởng Dion Cools và tiền đạo Faisal Halim.