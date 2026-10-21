Khảo sát cũng hỏi: Điều gì khiến bạn băn khoăn nhất? Tại câu hỏi này, có tới 58,8% số người trả lời chọn "sợ tổng tiền điện tăng". Trong trường hợp nếu triển khai mô hình tiền điện sinh hoạt theo giờ, phần đông người làm khảo sát chọn phương án nên để nhà nào muốn áp dụng thì đăng ký, không ép. Chỉ có 1/4 số người được hỏi chọn phương án bắt buộc đồng loạt mọi nhà cùng tính tiền điện theo giờ.