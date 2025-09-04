Tình cảnh của Văn Toàn sau ca phẫu thuật chấn thương

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn vừa trải qua ca phẫu thuật sụn chêm đầu gối tại TP.HCM vào ngày 13/8/2025.

Chấn thương của Văn Toàn bắt đầu từ trận đấu tại AFF Cup 2024, khi tuyển Việt Nam đối đầu Myanmar vào ngày 21/12. Anh gặp vấn đề với dây chằng đầu gối, phải rời sân sớm và bỏ lỡ phần còn lại của giải đấu. Tưởng như chỉ cần nghỉ ngơi để hồi phục, nhưng chấn thương tái phát nhiều lần, ảnh hưởng lớn đến phong độ và thời gian ra sân của tiền đạo sinh năm 1996.

Đến ngày 13/8/2025, Văn Toàn được các bác sĩ chẩn đoán phải tiến hành phẫu thuật sụn chêm đầu gối tại TP.HCM. Đây là ca mổ quan trọng bởi với loại chấn thương này, phẫu thuật chỉ có thể giúp giải quyết khoảng 50% vấn đề, phần còn lại phụ thuộc vào quá trình hồi phục, vật lý trị liệu và khả năng thích ứng của cầu thủ. Các bác sĩ khuyến nghị Văn Toàn cần từ 5 đến 6 tháng để hồi phục hoàn toàn trước khi trở lại sân cỏ.

Văn Toàn phẫu thuật thành công

Điều đó đồng nghĩa với việc chân sút thuộc biên chế CLB Nam Định sẽ vắng mặt trong giai đoạn lượt đi V.League 2025/26. Không chỉ vậy, anh cũng chắc chắn bỏ lỡ loạt trận vòng loại Asian Cup 2027 trong năm 2025. Với lối chơi giàu tốc độ, khả năng bứt phá và gây đột biến, sự vắng mặt của Văn Toàn khiến HLV Kim Sang-sik mất đi một quân bài quan trọng trên hàng công.

Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi. Nếu mọi thứ suôn sẻ trong quá trình hồi phục, Văn Toàn có thể tái xuất vào tháng 3/2026, khi tuyển Việt Nam chạm trán Malaysia ở lượt về vòng loại Asian Cup. Dù vậy, việc trở lại sớm hay muộn còn phụ thuộc nhiều vào quá trình vật lý trị liệu và khả năng đáp ứng của cơ thể sau ca mổ.

Cầu thủ này đang tích cực hồi phục

Trong sự nghiệp, Văn Toàn từng nhiều lần gặp chấn thương nhưng vẫn luôn nỗ lực vượt qua để trở lại mạnh mẽ. Sự nghiệp của tiền đạo gốc Hải Dương gắn liền với tốc độ và khả năng bứt phá, nhưng cũng chính vì thế mà anh thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những tổn thương ở vùng háng và đầu gối.

Hành trình chấn thương của Văn Toàn bắt đầu từ năm 2017, khi anh dính chấn thương háng trước thềm SEA Games 29. Từ vị thế trụ cột của U22 Việt Nam, anh phải ngồi dự bị, đánh mất cơ hội tỏa sáng ở giải đấu mà cả đội đặt nhiều kỳ vọng. Chỉ một năm sau, đầu gối lại khiến Văn Toàn đau đớn và phải nghỉ thi đấu một số trận tại V.League 2018, may mắn là anh kịp trở lại AFF Cup và cùng tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch.

Năm 2019, rách sụn chêm khiến Toàn đối diện nỗi ám ảnh thật sự. Anh nhiều lần phải tiêm thuốc giảm đau để ra sân, nhưng phong độ không còn duy trì ổn định. Đến năm 2020, chấn thương cơ háng một lần nữa xuất hiện trong giai đoạn HAGL chuẩn bị tái khởi động V.League sau dịch Covid-19. Dù chỉ nghỉ ngắn hạn, nhưng đây là lời cảnh báo về thể trạng của một cầu thủ thiên về tốc độ. Khi xuất ngoại sang Hàn Quốc năm 2022, Văn Toàn tiếp tục gặp chấn thương cơ, khiến thời gian thi đấu ở Seoul E-Land trở nên hạn chế. Thay vì có bước tiến lớn, anh phải trở về V.League với nhiều tiếc nuối.

Với một cầu thủ 29 tuổi, việc nghỉ dài hạn là thử thách cực lớn. Thế nhưng, nếu nhìn lại những lần vượt khó trong quá khứ, có thể tin rằng Văn Toàn sẽ không bỏ cuộc. Từ SEA Games 2017 đến AFF Cup 2024, từ V.League đến K.League, chấn thương luôn bám riết lấy anh, nhưng cũng chính nghị lực và khát khao thi đấu đã giúp Văn Toàn kiên cường trở lại.