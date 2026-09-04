Tình cảm "thần đồng" Lamine Yamal dành cho Messi ngày huyền thoại giải nghệ ĐT Quốc gia

Messi vừa tuyên bố chia tay ĐT Argentina, Lamine Yamal lập tức có màn tri ân đáng chú ýt. Trong bài đăng mới nhất, Lamine Yamal chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường đầy thư thái, nhưng giữa những hình ảnh ấy lại xuất hiện một bức ảnh đặc biệt.

"Thần đồng" Lamine Yamal vốn không phải người thường xuyên dùng mạng xã hội để nói quá nhiều về cảm xúc. Thế nhưng trong bài đăng mới nhất trên Instagram, nơi tài khoản của anh hiện có khoảng 58,5 triệu người theo dõi, một bức ảnh bất ngờ khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý.

Giữa loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc khá “chill”, tận hưởng cuộc sống bên bạn gái xinh đẹp những ngày gần đây, Lamine Yamal chọn đặt cạnh nhau nhiều lát cắt rất đời thường của mình, nhưng gây ấn tượng nhất chính là bức hình anh ôm chặt huyền thoại Lionel Messi sau trận chung kết World Cup 2026.

Không lời nhắn dài, không một câu tri ân được viết ra. Chỉ là hình ảnh Yamal và Messi ở bên nhau. Nhưng có lẽ, chính sự im lặng ấy lại khiến bức ảnh trở nên đặc biệt.

Bởi chỉ hai ngày trước khi Yamal chia sẻ loạt hình ảnh này, Messi đã chính thức tuyên bố chia tay đội tuyển Argentina ở tuổi 39. Sau hơn hai thập kỷ khoác áo Albiceleste, chủ nhân 8 Quả bóng vàng khép lại hành trình quốc tế với 125 bàn thắng sau 207 lần ra sân, cùng chức vô địch World Cup 2022 và hai Copa América.

Yamal dành tình cảm cho Messi (Ảnh: IGNV)

Và trong câu chuyện ấy, Yamal có một vị trí đặc biệt. Năm 2007, khi Messi mới 20 tuổi, một cậu bé Lamine Yamal chỉ mới vài tháng tuổi đã vô tình xuất hiện bên cạnh anh trong một buổi chụp hình từ thiện tại Barcelona. Bức ảnh Messi bế và tắm cho em bé Yamal sau này trở thành một trong những hình ảnh đặc biệt nhất của bóng đá thế giới. Gần hai thập kỷ sau, hai người lại đứng chung một sân khấu lớn nhất của bóng đá: Messi khoác áo Argentina, còn Yamal là số 19 của Tây Ban Nha.

Đến World Cup 2026, câu chuyện ấy thực sự đi đến một vòng tròn gần như không thể viết bằng kịch bản. Yamal cùng Tây Ban Nha đánh bại Argentina của Messi trong trận chung kết. Sau tiếng còi mãn cuộc, thay vì chỉ nhìn thấy một thất bại, người hâm mộ lại chứng kiến một khoảnh khắc giàu cảm xúc khi Yamal và Messi trao nhau cái ôm. Hình ảnh ấy sau đó được Yamal lựa chọn đăng tải trên Instagram.

Giờ đây, khi Messi nói lời chia tay đội tuyển Argentina, bức ảnh ấy lại mang một ý nghĩa khác. Đó không còn đơn thuần là khoảnh khắc giữa hai ngôi sao sau một trận chung kết. Nó giống như một lời chào tạm biệt mà Yamal dành cho người đàn anh đã trở thành một phần rất lớn trong câu chuyện bóng đá của thế hệ mình.

Đặc biệt, cách Yamal thể hiện tình cảm càng khiến người ta chú ý. Không cần viết “cảm ơn Messi”, không cần nhắc đến những kỷ lục hay danh hiệu, cũng chẳng cần một bài tri ân dài. Cậu chỉ đặt bức ảnh hai người ôm nhau vào giữa những khoảnh khắc đời thường. Một cái ôm, trong thời điểm ấy, có lẽ đã đủ nói lên cảm xúc của Yamal khi nghe tin Messi giã từ sự nghiệp thi đấu cho ĐT Quốc gia.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Bởi Yamal hiểu hơn ai hết Messi đã để lại điều gì cho Barcelona, cho Argentina và cho bóng đá thế giới. Anh trưởng thành từ La Masia, khoác áo số 10 của Barcelona và giờ đây đang được kỳ vọng trở thành một trong những biểu tượng tiếp theo của đội bóng. Messi cũng từng dành những lời đặc biệt cho Yamal, xem tài năng trẻ người Tây Ban Nha là một trong những cầu thủ đại diện cho hiện tại và tương lai của bóng đá.

Chính Yamal lại là người xuất hiện trong một trong những khoảnh khắc cuối cùng của Messi tại World Cup. Và chỉ vài tuần sau cuộc đối đầu ấy, khi Messi chính thức khép lại chương Argentina, Yamal lại lặng lẽ nhắc về người đàn anh bằng một bức ảnh.

Trên sân, Yamal từng được ví như người kế nhiệm Messi. Nhưng ngoài sân, khoảnh khắc này cho thấy cậu vẫn đơn giản là một chàng trai trẻ dành sự ngưỡng mộ và tình cảm đặc biệt cho huyền thoại mà mình đã lớn lên cùng câu chuyện của ông.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Có lẽ vì thế, bài đăng mới nhất của Yamal không cần quá nhiều chữ. Một bức ảnh ôm Messi cũng đủ để nói rằng: một chương huy hoàng của bóng đá Argentina đã khép lại, còn cậu bé từng được Messi bế khi mới vài tháng tuổi giờ đã đứng ở đó, trưởng thành, đối đầu với thần tượng trong một trận chung kết World Cup và chứng kiến người đàn anh nói lời chia tay đội tuyển.

Từ một bức ảnh năm 2007 đến cái ôm ở World Cup 2026, câu chuyện của Messi và Yamal đã đi một vòng gần 20 năm. Và lần này, người ta không còn nhìn thấy một huyền thoại đang bế một em bé nữa. Họ nhìn thấy Messi ôm lấy thế hệ kế tiếp.