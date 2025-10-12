Tin vui của Đoàn Văn Hậu

Sau gần hai năm vắng bóng vì chấn thương, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã chính thức trở lại sân cỏ trong trận đấu tập giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC tối 11/10. Việc Văn Hậu tái xuất đã mang đến tín hiệu tích cực cho người hâm mộ.

Ở trận đấu này, Văn Hậu được HLV Công an Hà Nội tung vào sân trong 10 phút cuối hiệp 3. Đây là lần đầu tiên anh trở lại thi đấu sau gần hai năm vật lộn với chấn thương gót chân, chấn thương từng khiến anh phải phẫu thuật và điều trị dài hạn tại Singapore và Hàn Quốc.

Văn Hậu trở lại thi đấu

Trước đó, kể từ tháng 9/2023, hậu vệ sinh năm 1999 gần như "mất tích" khỏi mọi hoạt động thi đấu chuyên nghiệp. Anh không thể tham dự các đợt tập trung đội tuyển quốc gia và cũng vắng mặt trong phần lớn mùa giải 2024/2025 vì chấn thương tái phát. Việc được ra sân trong trận giao hữu này là một bước tiến lớn trong quá trình hồi phục.

Theo kế hoạch của đội ngũ y tế, Văn Hậu sẽ được thi đấu trở lại từng bước, ban đầu là vài phút mỗi trận, sau đó tăng dần thời lượng để lấy lại cảm giác bóng và nền tảng thể lực trước khi trở lại thi đấu chính thức ở V-League.

Dù Công an Hà Nội nhận thất bại 1-6 trước Hà Nội FC, nhưng trận đấu lại mang nhiều ý nghĩa đặc biệt với cá nhân Văn Hậu. Đó không chỉ là cuộc đối đầu với đội bóng cũ, mà còn là dấu mốc khởi đầu cho hành trình trở lại sau chuỗi ngày dài chiến đấu với chấn thương.