Tin được không, Ronaldo lần đầu dự bị 90 phút sau 18 năm

Ronaldo dự bị cả trận, Bồ Đào Nha thắng 2-1 Na Uy.

Chiến thắng 2-1 của đội tuyển Bồ Đào Nha trước Na Uy tại Nations League rạng sáng nay đã ghi dấu một cột mốc vô cùng đặc biệt với Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, điều khiến truyền thông và người hâm mộ chú ý không phải là một siêu phẩm hay kỷ lục ghi bàn mới, mà lại là hình ảnh CR7 phải ngồi trên ghế dự bị suốt trọn vẹn 90 phút dù thể trạng hoàn toàn sung sức.

Ronaldo dự bị cả trận trong ngày Bồ Đào Nha thắng Na Uy (Ảnh: Getty)

Nếu chỉ tính riêng ở các giải đấu chính thức, việc Ronaldo phải ngồi dự bị cả trận cách đây đã 18 năm. Lần gần nhất kịch bản tương tự xảy ra là từ ngày 15/6/2008 tại vòng bảng EURO, thời điểm Seleccao đã sớm giành vé vào tứ kết nên Ronaldo được cho nghỉ trong thất bại trước Thụy Sĩ. Kể từ đó đến trước cuộc đối đầu với Na Uy, siêu sao này luôn được tung vào sân mỗi khi đủ điều kiện thi đấu.

Xuyên suốt trận đấu, ống kính truyền hình liên tục hướng về phía băng ghế dự bị, nơi Ronaldo ngồi quan sát với gương mặt khá nghiêm nghị. Trong giai đoạn cuối trận, anh thậm chí đã ra đường biên khởi động và tưởng chừng như sắp được tung vào sân. Mặc dù vậy, tân HLV trưởng Jorge Jesus rốt cuộc đã quyết định không sử dụng CR7.

Ảnh: Getty

Giải thích về quyết định này sau trận đấu, HLV Jorge Jesus cho biết: "Tôi thậm chí đã thống nhất với Cristiano rằng cậu ấy sẽ vào sân trong nửa giờ thi đấu cuối cùng, nhưng diễn biến thực tế lại không yêu cầu điều đó. Goncalo Ramos đang chơi rất tốt, ghi một bàn và có thêm một pha lập công bị từ chối. Tôi cảm thấy đó không phải thời điểm thích hợp để rút cậu ấy ra".

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha cũng nhấn mạnh quyết định này thuần túy mang tính chiến thuật chứ không liên quan đến vấn đề thể lực: "Không phải tôi muốn bảo vệ Cristiano về mặt thể trạng, bởi cậu ấy đủ khả năng thi đấu trong bất kỳ thời lượng nào tôi muốn. Thời điểm thích hợp để Cris vào sân đã trôi qua, và chúng tôi cần một phương án khác để đảm bảo sự cân bằng cũng như bảo toàn kết quả".

Trước câu hỏi liệu Goncalo Ramos có đang chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh vị trí trung phong hay không, HLV Jorge Jesus khẳng định Ronaldo vẫn là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của ông: "Đây chỉ là một quyết định tức thời. Điều đó hoàn toàn không có nghĩa là Cristiano bị gạt bỏ. Rất có thể ở trận gặp Đan Mạch tới đây, cậu ấy sẽ xuất phát ngay từ đầu".

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, CR7 đã đi thẳng vào khu vực kỹ thuật. Một buổi tối đầy khác thường với cá nhân Cristiano Ronaldo, chính thức khép lại chuỗi 6.678 ngày chưa từng trải qua cảm giác "bị bỏ quên" ở một trận đấu chính thức trong màu áo đội tuyển quốc gia.