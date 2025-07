Tin chuyển nhượng mới nhất 23/7: Arsenal mua Gyokeres, Man Utd loại 4 ngôi sao

Diễn biến đáng chú ý nhất của thị trường chuyển nhượng mùa hè 2025 mới nhất trong 24 giờ qua là thương vụ Arsenal chính thức chiêu mộ thành công Viktor Gyokeres. Ngoài ra, các tin đồn chuyển nhượng liên quan đến Man Utd, Man City, Real Madrid, Barcelona... cũng được truyền thông châu Âu cập nhật dồn dập.

Arsenal mua Viktor Gyokeres

Tối 22/7, Fabrizio Romano thông báo "Here we go" (thông điệp gắn liền với thương hiệu nguồn tin uy tín này, báo hiệu một thương vụ chuyển nhượng được thực hiện) đối với Viktor Gyokeres. Tiền đạo người Thụy Điển đồng ý gia nhập Arsenal với bản hợp đồng 5 năm.

Gyokeres gia nhập Arsenal.

Quá trình đàm phán giữa Arsenal và Sporting Lisbon hoàn tất sau khi 2 đội giải quyết vướng mắc cuối cùng là giá chuyển nhượng và cấu trúc thanh toán. Đội bóng Anh trả 63,5 triệu euro phí cố định và 10 triệu euro theo các điều khoản phụ. Người đại diện của Viktor Gyokeres chấp nhận giảm mức phí hoa hồng.

Viktor Gyokeres là mục tiêu mà Arsenal dốc toàn lực để chiêu mộ, sau khi đội bóng này từ bỏ phương án Benjamin Sesko (RB Leipzig). Tiền đạo 29 tuổi ghi 54 bàn sau 52 trận đấu ở mùa giải trước cho Sporting Lisbon.

4 cầu thủ hết cửa ở lại Man Utd

Huấn luyện viên Ruben Amorim quyết định loại 4 cầu thủ khỏi danh sách du đấu trước mùa giải. Đây là những cầu thủ không nằm trong kế hoạch của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, gồm Jadon Sancho, Antony, Alejandro Garnacho và Tyrell Malacia.

Những trường hợp bị loại bỏ này không phải bất ngờ. Sancho, Antony bị đẩy đi các đội bóng khác theo diện cho mượn từ mùa trước, trong khi Garnacho mâu thuẫn với huấn luyện viên Amorim. Malacia hầu như không đóng góp gì cho Man Utd do chấn thương liên miên.

Garnacho không còn cơ hội thi đấu cho Man Utd.

Newcastle mua thêm tiền đạo

Sau khi rút khỏi thương vụ Hugo Ekitike vì không cạnh tranh được với Liverpool, Newcastle United tiếp tục săn tiền đạo trên thị trường chuyển nhượng. Mục tiêu mới của đội bóng này là Yoanne Wissa.

Đề nghị đầu tiên trị giá 25 triệu Bảng (28,8 triệu euro) của Newcastle bị Brentford từ chối. Tuy nhiên, đội đương kim vô địch Cúp Liên đoàn Anh sẽ tiếp tục nâng giá hỏi mua.

Ở mùa giải 2024-2025, dù chấn thương khá lâu, Wissa vẫn ghi được 19 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo cho đồng đội. Tiền đạo người Congo cũng là mục tiêu của Manchester United trước khi đội bóng này chiêu mộ Bryan Mbeumo từ chính Brentford.