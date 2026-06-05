Tin chuyển nhượng 5/6: Real Madrid sắp đón Mourinho, chỉ thiếu 1 điều kiện

Tổng hợp tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất hôm nay 5/6: Huấn luyện viên Jose Mourinho chưa chính thức ký hợp đồng với Real Madrid vì trở ngại cuối cùng.

Diễn biến thị trường chuyển nhượng mới nhất trong 24 giờ qua được cập nhật đầy đủ, bao gồm tin đồn và tin chính thức về các thương vụ mua bán cầu thủ của các đội bóng hàng đầu châu Âu như Man Utd, Liverpool, Arsenal, Man City, Real Madrid,...

Điều kiện cuối cùng để Real Madrid ký hợp đồng với Mourinho

Real Madrid chọn Jose Mourinho làm huấn luyện viên trưởng ở mùa giải 2026-2027, theo thông tin được chủ tịch CLB Florentino Perez công bố sáng nay 5/6. Tuy nhiên, quá trình ký kết hợp đồng và bổ nhiệm vẫn chưa chính thức diễn ra. Chỉ khi ông Perez tái đắc cử chức chủ tịch, đội chủ sân Bernabeu mới có thể đưa nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trở lại.

Huấn luyện viên Mourinho sắp trở lại Real Madrid.

Chủ tịch đương nhiệm Florentino Perez tuyên bố sẽ bổ nhiệm Jose Mourinho làm huấn luyện viên trưởng Real Madrid nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử chủ tịch CLB diễn ra vào cuối tuần này.

Bên cạnh thông tin về Mourinho, Perez cũng công bố 2 tân binh đầu tiên cập bến Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Đó là Ibrahima Konate - người vừa hết hạn hợp đồng với Liverpool - và Denzel Dumfries (Inter Milan). Chủ tịch đương nhiệm của Real Madrid cũng tuyên bố sẽ chiêu một 1 ngôi sao tầm cỡ với giá chuyển nhượng 150 triệu euro trở lên.

Trong khi Perez đặt cược vào Mourinho, đối thủ là Enrique Riquelme cũng có những lời hứa đầy tham vọng. Doanh nhân này khẳng định sẽ cố gắng chiêu mộ tiền vệ Rodri và tiền đạo Erling Haaland từ Manchester City nếu đắc cử. Ngoài ra, ông cam kết bổ nhiệm các huyền thoại Raul Gonzalez và Iker Casillas vào ban điều hành.

Iraola chính thức làm HLV trưởng Liverpool

Chưa đầy 1 tuần sau khi sa thải HLV Arne Slot , Liverpool chính thức thông báo đã chọn Andoni Iraola làm chủ nhân mới của băng ghế huấn luyện. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha ký bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với "The Kop".

Quá trình tìm kiếm và bổ nhiệm HLV mới được Giám đốc thể thao Richard Hughes thực hiện. Trước đó, chính Hughes là người đưa Iraola về dẫn dắt Bournemouth vào năm 2023, trước khi chuyển tới Liverpool một năm sau đó.

Liverpool bổ nhiệm Andoni Iraola làm huấn luyện viên trưởng mới. (Ảnh: Liverpool)

Chia sẻ trên trang chủ câu lạc bộ, Iraola cho biết: “Tôi thực sự rất háo hức được bắt đầu công việc này. Ai cũng biết Liverpool là một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Nhưng khi tìm hiểu sâu hơn về đội bóng, tôi càng cảm nhận rõ đây là một nơi rất đặc biệt”.

Mùa giải vừa qua, nhà cầm quân 43 tuổi đưa Bournemouth về đích ở vị trí thứ 6 Ngoại hạng Anh, qua đó giành quyền tham dự Europa League. Dưới sự dẫn dắt của Iraola, đội chủ sân Vitality còn thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi bất bại 18 vòng đấu.

Bên cạnh đó, Liverpool được cho là đã chủ động liên hệ với RB Leipzig để tìm hiểu khả năng chiêu mộ tiền vệ cánh Yan Diomande trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Đội chủ sân Anfield hiện mới dừng ở bước thăm dò và chưa gửi đề nghị chính thức. Dù vậy, họ đã thể hiện sự quan tâm rõ ràng đối với tuyển thủ Bờ Biển Ngà.

Man Utd gia hạn hợp đồng với Tom Heaton

Tom Heaton đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng thêm một năm với Manchester United, ở lại sân Old Trafford đến hết mùa giải 2026-2027. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đánh giá cao những đóng góp của thủ thành kỳ cựu này.

Giám đốc bóng đá Jason Wilcox chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi Tom sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội bóng thêm một năm nữa. Mọi người trong CLB đều hiểu rõ giá trị mà cậu ấy mang lại, không chỉ ở kinh nghiệm thi đấu mà còn ở khả năng dẫn dắt và sự chuyên nghiệp trong sinh hoạt hằng ngày".

Trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, Man Utd ưu tiên mua tiền vệ. Đội bóng này sắp hoàn tất việc chiêu mộ Ederson từ Atalanta. Mục tiêu tiếp theo của Man Utd là Mateus Fernandez (West Ham) - cầu thủ được chào giá không dưới 80 triệu Bảng.

Man City đàm phán về Enzo Maresca, chưa từ bỏ Anderson

Manchester City đang xúc tiến kế hoạch tìm người thay thế Pep Guardiola, trong đó cái tên được ưu tiên hàng đầu là Enzo Maresca. Theo nhiều nguồn tin, đội chủ sân Etihad đã bắt đầu làm việc với Chelsea nhằm đàm phán về khoản bồi thường cho chiến lược gia người Italy.

Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak cho biết ban lãnh đạo Man City đã tiến hành quá trình tuyển chọn rất kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. "Chúng tôi đã trải qua một quá trình đánh giá kỹ lưỡng và bài bản. Ban lãnh đạo hoàn toàn tin tưởng rằng CLB sẽ tìm được người phù hợp nhất cho vị trí này" , Al Mubarak chia sẻ.

Enzo Maresca được kỳ vọng là người thay thế Pep Guardiola. (Ảnh: AP)

Bên cạnh vấn đề huấn luyện viên, Man City cũng đang chuẩn bị cho một mùa hè nhiều biến động về lực lượng. Một số trụ cột lâu năm như John Stones và Bernardo Silva nhiều khả năng sẽ chia tay đội bóng khi hợp đồng hết hạn.

Trong khi đó, đội chủ sân Etihad đã gửi lời đề nghị đầu tiên dành cho tiền vệ Elliot Anderson nhưng Nottingham Forest không chấp nhận mức giá mà đội chủ sân Etihad đưa ra. Theo truyền thông Anh, các cuộc đàm phán giữa hai CLB vẫn đang được duy trì và Man City được cho là đang chuẩn bị một đề nghị mới nhằm thuyết phục Forest nhả người.

Arsenal bị từ chối đề nghị 70 triệu USD

Theo Africafoot, Arsenal đã gửi lời đề nghị trị giá 60 triệu euro (khoảng 70 triệu USD) để hỏi mua Ayyoub Bouaddi. Tiền vệ 18 tuổi được đôn lên đội một Lille từ mùa trước và nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất của đội bóng tại Ligue 1.

Được chuyên trang Transfermarkt định giá khoảng 50 triệu euro, Bouaddi đang nằm trong nhóm tiêu ưu tiên của Arsenal. Ban tuyển trạch của "Pháo thủ" được cho là đặc biệt ấn tượng với sự tiến bộ vượt bậc của cầu thủ trẻ này, nhất là sau khi anh được triệu tập vào đội tuyển Morocco tham dự World Cup 2026.

Tuy nhiên, lời đề nghị từ đội chủ sân Emirates đã không được Lille chấp nhận. Đội bóng nước Pháp đánh giá Bouaddi có giá trị cao hơn nhiều trên thị trường chuyển nhượng hiện tại và chỉ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được mức giá từ 70 triệu euro trở lên.