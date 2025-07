Timor Leste tạo ra màn rượt đuổi “siêu nghẹt thở”, bỗng trở thành đối thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam

Tại bảng C giải U23 Đông Nam Á 2025, do phải cạnh tranh với Thái Lan nên U23 Myanmar và Timor Leste đều cần giành một kết quả khả quan ở trận đối đầu lượt ra quân trước khi chạm trán “Voi chiến”. Tất nhiên, Myanmar vẫn được đánh giá “cửa trên” hoàn toàn so với Timor Leste.

Thế nhưng, trong một ngày mưa đổ ở Jakarta, Indonesia, đội U23 Timor Leste lại tạo ra một trận cầu kịch tính hơn cả phim hành động, với cơn mưa bàn thắng được ghi.

Với lực lượng nhỉnh hơn, U23 Myanmar chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng áo đỏ nhập cuộc khá tốt và có bàn mở tỷ số rất sớm ở phút 12 sau một tình huống phối hợp tương đối đơn giản.

Bàn thắng sớm giúp U23 Myanmar chủ động về thế trận. Họ kiểm soát bóng nhờ tuyến giữa chơi khá ăn ý, tạo được thêm một số cơ hội và đến phút 37, họ được hưởng quả penalty sau khi Than Toe Aung ngã trong vòng cấm của U23 Timor Leste. Phút 40, trên chấm 11m, Zaw Win Thein dễ dàng đánh bại thủ môn đối phương để nâng tỷ số lên 2-0.

Myanmar nhập cuộc khá tốt trước Timor Leste.

Tưởng chừng Timor Leste sẽ “vỡ trận” sau 2 bàn thua, nhưng kịch bản bất ngờ đã xảy ra. Đầu tiên là bàn rút ngắn tỷ số của Timor Leste ở phút 45+2, khi Mota tận dụng sự mất tập trung của hàng thủ U23 Myanmar để ghi bàn.

Bất ngờ tiếp tục xảy đến ở đầu hiệp hai, khi Timor Leste dâng cao và có bàn gỡ 2-2 ở phút 53. Lần này, đội bóng áo trắng đã ghi bàn sau một tình huống không chiến.

Sau khi đánh mất lợi thế dẫn bàn, U23 Myanmar lại dồn lên. Họ đẩy đội hình lên rất cao hòng tạo sức ép về phía cầu môn đối phương. Đến phút 55, Myanmar có bàn thứ 3 sau một tình huống tổ chức đá phạt.

Đến phút 62, Myanmar một lần nữa tái lập cách biệt 2 bàn với pha lập công thứ 4 nhờ một tình huống toả sáng cá nhân. Min Maw Oo đoạt bóng ở giữa sân, tự mình dẫn bóng rồi tung cú sút uy lực khiến thủ môn Lurio không thể cản phá dù chạm được tay vào bóng.

Dẫn 4-2, Myanmar tưởng như đã cầm chắc chiến thắng. Thế nhưng, bất ngờ tiếp tục xảy ra ở nửa sau của hiệp 2.

Phút 75, Timor Leste có bàn gỡ 3-4 khi Canavaro lập siêu phẩm với cú sút trái phá. Lúc này, cách biệt chỉ còn 1 bàn rất mong manh và Timor Leste đã vùng lên dữ dội.

Timor Leste bất ngờ gỡ hoà 4-4 ở thời điểm bù giờ.

Cầu thủ Timor Leste cởi áo ăn mừng.

Những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của Timor Leste cuối cùng đã được đền đáp với bàn thắng quý giá ở phút 90+3. Từ một pha lên bóng có tốc độ cao, Mota thoát xuống rồi căng ngang dọn cỗ cho Bakhito dứt điểm cận thành tung lưới U23 Myanmar. Cầu thủ Timor Leste cởi áo ăn mừng đầy phấn khích, tạo nên hình ảnh khá đẹp trên sân Bung Karno.

Những phút còn lại là quá ít để Myanmar “sửa sai”. Trận đấu cũng kết thúc với kết quả bất phân thắng bại 4-4. Timor Leste là đội hài lòng hơn với tỷ số này và họ cũng xứng đáng nhận được lời ca ngợi về tinh thần thi đấu, bất chấp có đi tiếp hay không.

Trận đấu quả cảm cũng cho thấy Timor Leste có khả năng để tạo nên bất ngờ trước Thái Lan ở trận tiếp theo, khi họ đang hưng phấn và sẽ chiến đấu như không có gì để mất. Nếu có thể gây bất ngờ trước Thái Lan, Timor Leste sẽ đứng trước cơ hội tiến vào bán kết, trở thành đối thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam.

Tỷ số chung cuộc: U23 Timor Leste 4-4 Myanmar.

Đội hình xuất phát:

U23 Myanmar: Hein Htet Soe, Sa Khant Chaw, Wai Yan Lin Thu, Khant Zin Hein, Htoo Wai Yan, Min Maw Oo, Moe Swe, Shine Wanna Aung, Zaw Win Thein, Ye Yint Phyo, Than Toe Aung

U23 Timor Leste: Lurio, Farrugia, Pereira, Fowler, Mota, Correia, Freteliano, Ribeiro, Figo, Xavier, Canavaro