Tìm ra tỷ phú năm 2025 của làng bóng đá thế giới: Ronaldo hay Messi giàu hơn?

Trong khi các tài năng trẻ đang trỗi dậy mạnh mẽ, danh sách 5 cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất hành tinh năm 2025 vẫn là sân chơi riêng của những cái tên kỳ cựu.

1. Ronaldo

Dẫn đầu danh sách này không ai khác chính là Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 40, siêu sao người Bồ Đào Nha không chỉ là một kỷ lục gia trên sân cỏ mà còn là một "cỗ máy in tiền" đúng nghĩa tại Al Nassr. Với tổng thu nhập chạm mốc 280 triệu USD, Ronaldo đang tạo ra một khoảng cách mênh mông với phần còn lại. Thu nhập của anh không chỉ đến từ mức lương thưởng "không tưởng" tại Saudi Pro League mà còn nhờ vào hệ sinh thái kinh doanh CR7 và các hợp đồng tài trợ khổng lồ với Nike hay Binance. Có thể nói, Ronaldo đã biến những năm tháng cuối sự nghiệp thành một đế chế tài chính bền vững.

Ronaldo kiếm tiền cực khủng (Ảnh: FBNV)

2. Messi

Xếp ở vị trí thứ hai, Lionel Messi chứng minh rằng sức hút của một "vị vua sân cỏ" không nhất thiết phải đến từ những con số trên bảng lương CLB. Tại Inter Miami, dù nhận mức thù lao thấp hơn nhiều so với các đối thủ tại Ả Rập, Messi lại sở hữu cơ cấu thu nhập thông minh bậc nhất thế giới. Với khoảng 135 triệu USD bỏ túi trong năm 2025, hơn một nửa số đó đến từ các thương vụ chia sẻ doanh thu với Apple TV và Adidas. Messi không chỉ đá bóng, anh đang vận hành một mô hình kinh doanh cộng sinh với cả nền bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Messi sở hữu bản hợp đồng lớn (Ảnh: FBNV)

3. Benzema

Sức mạnh tài chính của các quốc gia dầu mỏ tiếp tục được khẳng định qua vị trí thứ ba của Karim Benzema. Dù không còn xuất hiện dày đặc trên các mặt báo châu Âu, tiền đạo người Pháp vẫn âm thầm tích lũy khối tài sản khổng lồ với thu nhập ước tính 104 triệu USD tại Al Ittihad. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho việc giải VĐQG Saudi Arabia đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi tài chính, biến mình thành miền đất hứa cho những ngôi sao đẳng cấp thế giới ở sườn dốc sự nghiệp.

Benzema kiếm bội tiền ở Ả Rập (Ảnh: FBNV)

4. Kylian Mbappé

Ở phía ngược lại, đại diện cho thế hệ mới và bóng đá đỉnh cao châu Âu chính là Kylian Mbappé và Erling Haaland. Với việc gia nhập Real Madrid, Mbappé đứng ở vị trí thứ tư với thu nhập khoảng 90 triệu USD. Dù phải chia sẻ bản quyền hình ảnh với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, nhưng giá trị thương hiệu tăng vọt sau khi khoác lên mình màu áo trắng đã giúp anh thu hút những hợp đồng quảng cáo béo bở nhất lục địa già.

Mbappe là idol thế hệ mới ở Tây Ban Nha (Ảnh: FBNV)

5. Erling Haaland

Trong khi đó, Erling Haaland chốt lại danh sách ở vị trí thứ năm với 80 triệu USD. Thu nhập của "quái thú" người Na Uy tại Manchester City chủ yếu đến từ các khoản thưởng thành tích khổng lồ và sự săn đón của các nhãn hàng thể thao danh tiếng như Nike.

Haaland hợp tác với nhiều thương hiệu lớn (Ảnh: IGNV)

Nhìn chung, bức tranh tài chính bóng đá năm 2025 cho thấy một sự chuyển dịch rõ rệt. Trong khi châu Âu vẫn là nơi khẳng định vị thế chuyên môn, thì Trung Đông và Bắc Mỹ đang trở thành những "kho bạc" mới của bóng đá thế giới. Cuộc đua không còn chỉ nằm ở việc ai ghi nhiều bàn thắng hơn, mà là ai có khả năng biến tầm ảnh hưởng của mình thành những con số trong tài khoản ngân hàng.