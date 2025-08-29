Tiểu thư Quỳnh Anh lên đồ như công chúa cùng Duy Mạnh đi đu chiến sĩ 80, khoe ảnh "thắng đời 1-0"

Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) diễn ra vào 7h thứ Bảy, ngày 30/8. Trước thềm tổng duyệt, người dân khắp nơi đã đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình. Hoà chung trong không khí cả nước hân hoan với ngày Đại lễ 2/9, vợ chồng của tuyển thủ Đỗ Duy Mạnh hăng hái đi đu concert ngay từ những ngày đầu tiên.

Mới đây trên trang cá nhân, Quỳnh Anh vợ Duy Mạnh khoe loạt ảnh hai vợ chồng chụp ảnh với các chiến sĩ với dòng trạng thái "quá trời quá đất". Bên dưới bài đăng ai cũng vui vẻ, ngưỡng mộ hai vợ chồng chàng cầu thủ. Đúng là thời điểm này được chụp ảnh với dàn chiến sĩ tham dự diễu binh, diễu hành thì "thắng đời 1-0".

Vợ chồng Duy Mạnh - Quỳnh Anh cùng dàn chiến sĩ

Quỳnh Anh diện váy hoa nhí đi chụp ảnh với các chiến sĩ

Quỳnh Anh chụp ảnh cùng các chiến sĩ làm kỷ niệm

Trước đó, trong không khí tưng bừng ấy gia đình Duy Mạnh khiến nhiều người dân vô cùng thích thú khi mở "tạp hoá 0 đồng". Đây là tạp hoá của gia đình trung vệ Đỗ Duy Mạnh và tiền đạo Nguyễn Văn Quyết để phát đồ ăn miễn phí cho mọi người.

Bà xã đội trưởng tuyển Việt Nam viết: "Tạp hoá tự do sập giá 0 đồng mừng Tết Độc lập mở cửa bất kể nắng mưa, hoạt động đến hết ngày 2/9 ạ. Do bà con đến quá đông, tạp hoá xin phép mở cửa từ buổi sáng. Lưu ý nhỏ mong mọi người không quá ồn ào, xả rác bừa bãi để tránh quán bị dẹp ạ".