Tiểu thư Harper thơm Beckham đầy tình cảm

Khoảnh khắc thân mật của bố con nhà Beckham.

Cựu danh thủ David Beckham mới đây tiếp tục đốn tim cộng đồng mạng khi chia sẻ khoảnh khắc vô cùng ấm áp bên cô con gái út Harper Seven. Dù nhận được nhiều sự ngưỡng mộ bởi tình cảm gia đình khăng khít, sự thân mật quá mức giữa hai cha con qua nhiều năm cũng không ít lần trở thành tâm điểm bàn tán gay gắt từ dư luận.

Trong bức ảnh selfie mới nhất, Harper Seven ngọt ngào dành tặng bố David Beckham một cái hôn nhẹ lên má trước khung cảnh bãi biển ngập tràn ánh nắng. Cựu sao tuyển Anh mỉm cười rạng rỡ, không giấu được vẻ tự hào và hạnh phúc.

Harper thơm bố trong chuyến đi

David Beckham luôn khẳng định Harper chính là người bạn đồng hành tuyệt vời trong hầu hết các chuyến đi của anh. Bù lại, cô con gái 15 tuổi cũng luôn thể hiện sự quấn quýt và gắn bó đặc biệt với người bố nổi tiếng.

Sinh ra trong gia đình nổi tiếng bậc nhất thế giới, Harper Seven nhận được sự cưng chiều tối đa từ cả gia đình, đặc biệt là bố. Beckham từng nhiều lần thừa nhận anh dễ "mềm lòng" và chiều chuộng Harper hơn hẳn ba đứa con trai Brooklyn, Romeo và Cruz.

Từ khi Harper còn nhỏ cho đến lúc bước vào lứa tuổi thiếu nữ, David luôn trực tiếp dắt tay con tham dự các sự kiện thời trang lớn, đưa đón con đi học, tập thể thao hay cùng làm vườn tại gia đình. Nối gót mẹ Victoria, Harper ngày càng thể hiện gu ăn mặc thanh lịch, tự tin trước ống kính và đang được định hướng phát triển thương hiệu làm đẹp riêng dành cho tuổi teen.

Harper ngày càng xinh đẹp phổng phao

Sự tình cảm của hai bố con nhà Beckham vướng tranh cãi

Tuy nhiên, dù hình ảnh cha con tình cảm nhận được nhiều lời khen ngợi, David Beckham lại từng nhiều lần rơi vào tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội vì cách thể hiện tình thương với con gái. Làn sóng tranh luận nổ ra mạnh mẽ nhất xung quanh những bức ảnh anh hôn môi Harper. Lần đầu tiên vào năm 2017 khi đăng ảnh trong chuyến du lịch Tanzania, rồi tiếp đó tại sân băng Luân Đôn năm 2018 và chuyến đi Miami năm 2019, cựu danh thủ đều hứng chịu "gạch đá" từ không ít netizen cho rằng hành động này không phù hợp hoặc vượt quá ranh giới giữa cha và con gái. Đến năm 2023, khi Harper bước sang tuổi 12 và phổng phao hơn rõ rệt, bức ảnh Beckham hôn môi con gái trước giờ diễn thời trang của Victoria ở Paris tiếp tục khiến dư luận chia rẽ, nhiều ý kiến cho rằng cô bé đã lớn và việc thể hiện tình cảm quá công khai nên có khoảng cách nhất định.

Beckham nhiều lần vướng tranh cãi vì ôm hôn con gái khi con đã lớn

Trước những luồng ý kiến tiêu cực, David Beckham luôn thẳng thắn lên tiếng bảo vệ quan điểm nuôi dạy con của mình. Anh khẳng định việc thể hiện tình cảm bằng cái ôm hay nụ hôn là nét văn hóa truyền thống mà cả anh và Victoria đều nhận được từ cha mẹ từ nhỏ. Cựu danh thủ từng chia sẻ rằng ông muốn thể hiện tình yêu, sự bảo vệ và luôn ủng hộ các con tối đa, đồng thời nhấn mạnh tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là điều hoàn toàn thuần khiết. Nhiều chuyên gia tâm lý trẻ em và đông đảo khán giả cũng lên tiếng bênh vực Beckham, cho rằng cử chỉ thể hiện tình cảm trong gia đình là hoàn toàn tự nhiên và công chúng không nên áp đặt suy nghĩ tiêu cực hay trần tục hóa mối quan hệ cha con ấm áp này.

Ảnh: Backgrid, IGNV