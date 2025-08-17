Tiểu thư Harper diện đồ bơi xinh như hotgirl trên du thuyền 570 tỷ, gia đình Beckham bảo vệ "út cưng" cực gắt

Gần đây, trong chuyến nghỉ dưỡng xa hoa trên chiếc du thuyền trị giá hơn 570 tỷ đồng, nhà Beckham liên tục khiến dân mạng choáng ngợp với loạt hình ảnh đời thường mà vẫn toát lên khí chất tài phiệt, vừa giàu vừa đẹp. Nếu như Victoria vẫn giữ dáng chuẩn siêu mẫu, David phong độ của "ông bố quốc dân" với visual đẹp trai nhất thế giới bóng đá thì cô con gái út Harper Beckham lại chiếm spotlight với visual thiếu nữ tuổi teen xinh đẹp cuốn hút.

Ở tuổi 14, Harper ngày càng ra dáng thiếu nữ. Trong bức ảnh mới được chia sẻ, cô bé diện đồ bơi, khoác thêm chiếc khăn trắng, ngồi thư giãn trên du thuyền. Gương mặt xinh xắn, thần thái tươi tắn và vẻ ngoài trưởng thành hơn trước khiến Harper được khen "xinh như hot girl tuổi teen". Không khó để nhận ra, ái nữ nhà Beckham đang bước vào độ tuổi dậy thì với khí chất nổi bật thừa hưởng từ cả bố lẫn mẹ.

Tuy nhiên, điều khiến netizen chú ý hơn cả chính là cách gia đình Beckham bảo vệ hình ảnh cho con gái út. Dù Harper diện bikini, Romeo Beckham - anh trai cô bé - chỉ đăng tải những bức hình khéo léo kín đáo, tránh để lộ quá nhiều chi tiết nhạy cảm hay hở hang của thiếu nữ. Sự tinh tế này cho thấy nhà Beckham cực kỳ cẩn trọng trong việc xây dựng hình ảnh cho Harper, không để cô bé rơi vào tình huống bị soi mói hay bàn tán quá mức về body trên mạng xã hội.

Trong khi cầu thủ bóng đá 22 tuổi Romeo Beckham tạo dáng nghịch ngợm gần mép thuyền, "út cưng" Harper hoá "chill girl" khi vừa uống nước vừa hướng ánh mắt ra xa ngắm cảnh. Dưới bức ảnh, netizen rần rần khen ngợi nhan sắc của Harper: "Harper là người xinh đẹp nhất, hãy luôn sát cánh bên nhau và bảo vệ cô ấy", "Harper và Romeo thật dễ thương", "Hai anh em đẹp thật", "Harper thành thiếu nữ rồi", "Cô ấy lớn thật rồi", "Xinh quá"...

Harper Seven - cô út nhà Beckham - từ nhỏ đã sống trong ánh mắt của công chúng, thế nhưng David và Victoria luôn biết cách giữ cho con gái một tuổi thơ bình yên. Khác với nhiều nhóc tỳ sao nổi tiếng khác, Harper được bố mẹ hạn chế tối đa việc sử dụng mạng xã hội. Victoria từng chia sẻ rằng, ở độ tuổi còn nhỏ, việc để con tiếp xúc quá sớm với Instagram hay TikTok có thể khiến trẻ chịu nhiều áp lực không cần thiết, từ những lời bình luận tiêu cực đến sự so sánh cơ thể với người khác.

David và Victoria đặt ra nguyên tắc rõ ràng: Harper không được phép sở hữu tài khoản MXH riêng cho tới khi đủ tuổi trưởng thành. Trong gia đình Beckham, mọi bức ảnh hay khoảnh khắc của Harper được chia sẻ đều thông qua tài khoản do bố mẹ quản lý, đảm bảo kiểm soát nội dung và hạn chế những bình luận tiêu cực. Điều này giúp Harper tránh được những cạm bẫy của mạng xã hội - từ thị phi đến những trò tiêu cực nhắm vào ngoại hình trẻ em.

Không chỉ bảo vệ con khỏi mạng xã hội, David và Victoria còn đặc biệt nhạy cảm với vấn đề body shaming. Ngay từ nhỏ, Harper được bố mẹ dạy cách yêu thương cơ thể mình, tập trung vào sức khỏe và niềm vui thay vì hình ảnh hay chuẩn mực ngoại hình. Victoria thường xuyên nhấn mạnh rằng, những lời khen chê trên mạng xã hội không nên ảnh hưởng tới sự tự tin của con.

Chính nhờ sự quan tâm tỉ mỉ này, Harper lớn lên trong một môi trường an toàn, nơi cô bé được tự do phát triển, học hỏi và tận hưởng tuổi thơ mà không bị cuốn vào áp lực của danh tiếng hay hình ảnh trên MXH. David - Victoria đã biến việc bảo vệ con giữa "tâm bão" truyền thông thành một hình mẫu giáo dục tinh tế, vừa yêu thương, vừa cứng rắn.



