Tiểu thư Harper Beckham xinh đẹp còn tình cảm, viết tâm thư xúc động mừng sinh nhật mẹ, còn Brooklyn lại "mất hút"

Sinh nhật tuổi 50 của Victoria Beckham đã trở thành tâm điểm của truyền thông không chỉ bởi sự xa hoa mà còn bởi những tình cảm ấm áp từ gia đình. Trong khi các con lần lượt dành cho mẹ những lời chúc "có cánh", sự im hơi lặng tiếng của cậu con trai cả Brooklyn lại khiến cư dân mạng xôn xao.

Chiếm trọn spotlight trong loạt ảnh chúc mừng là cô út Harper Seven. Ở tuổi 14, Harper khiến người hâm mộ ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài phổng phao, nữ tính và gương mặt thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ. Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, Harper còn chứng tỏ mình là một cô bé cực kỳ hiểu chuyện và tình cảm. Trong lời chúc gửi đến mẹ, cô bé viết: "Chúc mừng sinh nhật người mẹ tuyệt vời nhất, con không thể mong đợi một hình mẫu lý tưởng, một người bạn thân hay một người mẹ nào tốt hơn thế nữa. Mẹ xứng đáng có một ngày hạnh phúc nhất" . Sự gắn kết như hai người bạn thân giữa Victoria và Harper luôn là điều khiến công chúng ngưỡng mộ.

Victoria Beckham hạnh phúc bên con gái

Tâm thư Harper gửi mẹ ngày sinh nhật

Hai cậu con trai Romeo và Cruz cũng không đứng ngoài cuộc Romeo Beckham đã chia sẻ khoảnh khắc selfie rạng rỡ bên mẹ cùng lời chúc giản dị nhưng đầy yêu thương: "Yêu mẹ rất nhiều, chúc mẹ có một ngày tuyệt vời nhất". Cruz Beckham lại khiến fan tan chảy khi đăng tải bức ảnh kỷ niệm ngày bé được mẹ bế trên tay. Cậu út khẳng định Victoria chính là nguồn cảm hứng lớn nhất của mình: "Mẹ truyền cảm hứng cho con mỗi ngày" .

Điểm gây bàn tán nhất chính là sự "im hơi lặng tiếng" của cậu con trai cả Brooklyn Beckham trên mạng xã hội vào đúng ngày sinh nhật mẹ. Trong khi các em đều đồng loạt có những động thái tình cảm, trang cá nhân của Brooklyn và vợ Nicola Peltz lại khá yên ắng. Thời gian qua, Brooklyn vẫn thường dùng cách im lặng trong mỗi sự kiện của gia đình do mâu thuẫn giữa vợ chồng anh cùng bố mẹ vẫn chưa thể hoá giải.

