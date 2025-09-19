Tiểu thư Harper Beckham tuổi 14 để lộ mặt mộc vẫn xinh đẹp rạng rỡ, nhảy múa cùng mẹ trong phim của Victoria

Mới đây, trailer loạt phim tài liệu sắp ra mắt của Victoria Beckham đã gây chú ý khi hé lộ khoảnh khắc ngọt ngào: Harper Beckham - cô con gái út duy nhất nhà Beckham - nhảy nhót cực dễ thương bên cạnh mẹ.

Dù chỉ mới 14 tuổi, Harper đã nhanh chóng trở thành một fashion icon tiềm năng. Mỗi lần xuất hiện, cô bé đều chiếm trọn spotlight nhờ phong thái tự tin, gu ăn mặc sành điệu cùng mái tóc xoăn bồng bềnh "thương hiệu" khiến fan nhà Beckham xuýt xoa không ngớt. Trong đoạn trailer, khi đứng cạnh mẹ Victoria, Harper không chỉ gây ấn tượng bởi điệu nhảy nhí nhảnh mà còn vì visual rạng rỡ dù chỉ để mặt mộc, chẳng cần đến son phấn cầu kì.

Phim tài liệu riêng của Victoria Beckham sẽ chính thức lên sóng Netflix vào 9/10 tới. Trước đó, David Beckham từng có dự án tiết lộ cuộc sống phía sau ánh hào quang của gia đình, lần này đến lượt "nữ hoàng thời trang" chia sẻ câu chuyện của mình.

Nói về quyết định tham gia dự án, Victoria bật mí: "Chồng tôi là người thuyết phục tôi thực hiện bộ phim này. Thật lòng mà nói, tôi từng nghĩ chẳng ai quan tâm đến việc tôi làm hằng ngày. Bộ phim sẽ tập trung vào công việc, hành trình và vai trò của tôi với tư cách là nhà sáng lập, giám đốc sáng tạo".

Thiếu nữ 14 tuổi ngày càng nhuận sắc

Cô cũng khẳng định mọi thứ đều không hề được tô hồng: "Sẽ có cả những khó khăn, những giọt nước mắt. Tôi cũng tự hỏi không biết mình sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn lại những cảnh khóc đó trên màn ảnh lớn, hoặc chỉ trên một chiếc iPhone. Thành thật mà nói, giờ tất cả phụ thuộc vào bàn tay biên tập rồi".

Harper Beckham sắp ra mắt thương hiệu riêng?

Là con gái duy nhất của cặp đôi quyền lực David - Victoria Beckham, Harper Beckham từ lâu đã trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện. Ở tuổi 14, cô bé không chỉ gây sốt vì visual ngọt ngào mà còn liên tục khiến công chúng tò mò về con đường tương lai. Trước đó, Victoria từng tiết lộ Harper cực kỳ đam mê skincare, khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu một thương hiệu làm đẹp mang tên Harper có đang được chuẩn bị ra mắt?

Trong kỳ nghỉ hè tại Ý cùng gia đình, Harper và mẹ Victoria đã gây chú ý khi cùng diện áo hoodie trắng in logo font chữ đen cực "ngầu". Điều đặc biệt, trên áo xuất hiện chữ "Seven" – trùng với tên đệm của Harper, số áo huyền thoại của David Beckham ở tuyển Anh, đồng thời cũng là tên chiếc du thuyền trị giá 16 triệu bảng mà gia đình đang tận hưởng. Nhiều người đoán đây có thể chỉ là đồ lưu niệm từ du thuyền, nhưng cũng không loại trừ khả năng đó chính là bước khởi đầu cho "đế chế Harper" trong tương lai.

Harper xinh đẹp trong vòng tay mẹ

Thực tế, Harper đã có sẵn hai công ty đăng ký dưới tên Harper Seven Ltd và Harper Seven Beckham Ltd. Không dừng lại ở đó, Victoria còn sở hữu thêm một doanh nghiệp khác mang tên H7B Limited, càng làm dấy lên nghi ngờ về kế hoạch thương hiệu gia đình dành cho con gái.

Vào tháng 11/2024, khi tham dự sự kiện ra mắt nước hoa My Reverie của Victoria tại New York, Harper đã viết trên thẻ "ước nguyện": "Khi lớn lên, cháu muốn tạo nên một thương hiệu tuyệt vời". Victoria sau đó còn đăng tấm thẻ này lên Instagram kèm caption đầy tự hào: "Harper Seven đi theo dấu chân mẹ, dám viết ra ước mơ của mình".

Victoria từng tiết lộ Harper đã thành thạo việc makeup từ lâu, dù chưa được phép ra ngoài với lớp trang điểm. Điểm đến yêu thích sau giờ học của cô bé chính là cửa hàng mỹ phẩm Space NK. "Nếu Harper được điểm cao trong bài kiểm tra, tôi sẽ đưa con đến đó như phần thưởng. Con bé mê tít luôn", Victoria chia sẻ.

Không chỉ vậy, Harper còn thường xuyên quay video review, thử sản phẩm của mẹ trên chính tài khoản mạng xã hội của Victoria.