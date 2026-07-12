Tiểu thư Harper Beckham khoe visual sáng bừng, vóc dáng phổng phao cùng David Beckham trên khán đài cổ vũ tuyển Anh

Gia đình David Beckham xuất hiện nổi bật trên khán đài trận tứ kết World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Na Uy rạng sáng 12/7.

Trận tứ kết kịch tính giữa Na Uy và Anh có sự xuất hiện của gia đình cựu danh thủ tuyển Anh - Sir David Beckham đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế.

Có mặt tại khu vực VIP của sân vận động, David Beckham cùng vợ Victoria Beckham và các con Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham đã cùng nhau xuất hiện để cổ vũ cho "Tam Sư".

Gia đình Beckham trên khán đài cổ vũ đội tuyển Anh

Huyền thoại Beckham diện vest phong độ

Beckham nhận được nhiều sự chú ý khi trước đó đã đến tận nơi tập luyện tiếp lửa tinh thần cho tuyển Anh

Victoria cùng chồng đến xem trận tứ kết giữa Anh và Na Uy

Đáng chú ý, sự xuất hiện của Harper bên cạnh bố mẹ diễn ra ngay giữa thời điểm truyền thông Anh đổ dồn sự chú ý vào ngày sinh nhật đón tuổi 15 đầy biến động của cô bé. Trước đó một ngày, cả gia đình Beckham đã có mặt tại Miami để chúc mừng cột mốc ý nghĩa này của Harper, nhưng ngày vui nhanh chóng bị bao phủ bởi những ồn ào về sự rạn nứt gia đình sâu sắc liên quan đến người anh cả Brooklyn Beckham.

Harper Beckham (diện áo cúp ngực đen) gây chú ý với nhan sắc phổng phao tuổi 15

Cô nàng Harper ngồi cùng anh trao Romeo mặc áo tuyển Anh

Beckham trò chuyện thoải mái cùng các con

Góc nghiêng gây chú ý của tiểu thư Harper, cô nàng ngày càng xinh đẹp

Theo các nguồn tin từ truyền thông Anh, Harper đã chịu nhiều tổn thương khi tình cảm giữa anh trai cả và gia đình ngày càng xa cách. Drama gia đình càng đẩy lên đỉnh điểm khi Victoria Beckham đăng tải một loạt ảnh chúc mừng sinh nhật con gái lên Instagram, trong đó có một bức ảnh cũ chụp Harper đang cười đùa vui vẻ bên Brooklyn. Thế nhưng, chỉ vài phút sau khi đăng tải, cựu thành viên Spice Girls đã âm thầm xóa bỏ bức ảnh có mặt con trai cả một cách đầy bí ẩn. Trong khi anh cả "ngó lơ" em gái, hai người anh khác là Romeo và Cruz vẫn chia sẻ những thông điệp vô cùng ngọt ngào dành cho Harper.

Bỏ lại sau lưng những ồn ào và rạn nứt từ phía Brooklyn, sự hiện diện rạng rỡ của Harper bên cạnh bố mẹ trên khán đài World Cup như một lời khẳng định về sự gắn kết của các thành viên còn lại. Sự xuất hiện của gia đình quyền lực bậc nhất xứ sương mù không chỉ mang lại giá trị tinh thần to lớn cho các học trò của huấn luyện viên Thomas Tuchel, mà còn khiến bầu không khí trận tứ kết trở nên bùng nổ.

Ảnh: Getty