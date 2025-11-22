Tiểu thư Harper Beckham gửi tâm thư dài dặc, nhiều lần rơi nước mắt vì anh trai

Harper, cô con út 14 tuổi của David và Victoria Beckham, bày tỏ sự ngưỡng mộ với anh trai thứ ba của mình - Cruz Beckham - sau khi chứng kiến anh biểu diễn trên sân khấu trước mặt gia đình, người thân và bạn bè.

Trên Instagram story riêng tư của mình, thiếu nữ hot nhất nhì Hollywood đã viết một tâm thư dài dành cho anh trai đang phát triển sự nghiệp âm nhạc: "Em tự hào về anh hơn bao giờ hết Cruz ơi, anh làm quá đỉnh! Em siêu siêu tự hào khi được gọi anh là anh trai và anh là tấm gương của em.

Không thể tin nổi anh là một ngôi sao rock luôn á! Tối qua anh diễn đỉnh quá, em khóc mấy lần vì tự hào. Anh đã đi được một chặng đường dài và thật điên rồ từ ngày chỉ một mình với cây guitar, và giờ anh đang biểu diễn với ban nhạc riêng, đám đông riêng, và rất nhiều người yêu thương và quan tâm đến anh... Nhìn mà em lại khóc vì thấy anh tài năng kinh khủng! Em yêu anh nhiều lắm và em không thể chờ đợi để anh tạo ra nhiều ca khúc và kỷ niệm tuyệt vời hơn nữa trên hành trình này"...

Tâm thư của Harper được đính kèm một bức ảnh đen trắng khi Cruz Beckham đang hát và chơi guitar đầy say mê. Đỉnh dễ thương là đây chứ đâu! Ai nói con nhà giàu chỉ biết shopping, nhìn cách nhà Beckham gắn kết, thương nhau ngọt hơn mía lùi thế này là hiểu ngay.

Thời gian gần đây, Cruz còn đang gánh team anh em cực mạnh: đưa Harper đi Winter Wonderland, lại dắt theo bạn gái Jackie cho vui đội hình. Trong khi anh cả Brooklyn vẫn chưa follow Instagram mới của em gái giữa drama với nhà vợ Nicola Peltz, thì Cruz lại càng "cưng út" hết cỡ - đúng chuẩn anh trai quốc dân.

Không chỉ Harper tự hào thể hiện sự ủng hộ dành cho Cruz. Người mẹ là nữ hoàng thời trang Victoria, cũng viết một thông điệp dành cho con trai. Bà viết: "Wow! Con trông rất hạnh phúc Cruz, và chúng ta không thể tự hào hơn. Chúng ta yêu con".