Tiểu thư Harper Beckham diện áo cúp ngực, đeo trang sức cá tính, đẳng cấp visual "nàng thơ" tuổi teen nổi tiếng toàn cầu

Con gái út nhà Beckham - Harper Seven - lại một lần nữa khiến mạng xã hội "tan chảy" với vẻ ngoài vừa ngọt ngào vừa sành điệu. Trong loạt ảnh mới cùng anh trai thứ hai - Romeo Beckham, thiếu nữ 14 tuổi xuất hiện với mái tóc vàng óng ả buông nhẹ, làn da căng mịn cùng nụ cười rạng rỡ, kết hợp outfit áo cúp ngực màu trắng tối giản khoe khéo xương quai xanh và bờ vai trần gợi cảm. Nụ cười tươi tắn, gương mặt xinh đẹp, đôi môi hồng tạo dáng đáng yêu... Harper chứng minh đẳng cấp visual của một trong những hot girl tuổi teen nổi tiếng nhất thế giới.

Điểm nhấn trong set đồ của tiểu thư Harper Beckham chính là bộ trang sức lấp lánh với khuyên tai hình ngôi sao vàng và dây chuyền đồng điệu. Dù chỉ là phụ kiện nhỏ, bộ đôi khuyên - dây chuyền này đã "nâng tầm" tổng thể visual của Harper.

Theo ước tính, nếu là chất liệu vàng 14K nguyên khối, đôi khuyên tai starfish có giá trị khá đắt đỏ. Nếu là thiết kế từ thương hiệu cao cấp, con số có thể tăng gấp nhiều lần. Dù vậy, điều đặc biệt là cách Harper lựa chọn trang sức không dựa vào kích cỡ hay độ lấp lánh, mà chú trọng vào sự tinh tế và hợp tuổi.

Tiểu thư Harper Beckham xinh đẹp cá tính

Visual của Harper trong khoảnh khắc này toát lên đúng chất "nàng thơ" tuổi 14: nhẹ nhàng, nữ tính nhưng không kém phần thời thượng. Món trang sức xinh xắn khiến khuôn mặt cô bé càng thêm sáng bừng, vừa mang nét hồn nhiên của tuổi mới lớn, vừa gợi cảm giác sang trọng, "đậm chất Beckham".

Không thể phủ nhận, Harper ngày càng thể hiện gu thời trang riêng biệt - sự hòa quyện giữa vẻ kiêu kỳ, thanh lịch thừa hưởng từ mẹ Victoria và sự gần gũi, tươi mới của một Gen Z hiện đại. Với visual và phong cách chọn phụ kiện tinh tế như thế này, Harper Beckham thực sự xứng đáng là "tiểu mỹ nhân" hứa hẹn khuấy đảo làng thời trang trong tương lai.

Sinh ra trong gia đình quyền lực bậc nhất làng thể thao và thời trang, Harper Seven Beckham từ nhỏ đã được bao bọc trong cuộc sống xa hoa mà nhiều người mơ ước. Là "công chúa" duy nhất giữa ba anh trai Brooklyn, Romeo và Cruz, Harper nhận được sự yêu chiều đặc biệt, không chỉ từ bố mẹ mà cả từ các anh trai.

Ngay từ khi mới chập chững biết đi, Harper đã xuất hiện ở hàng ghế đầu của các show diễn thời trang đình đám như Victoria Beckham, Burberry hay Chanel. Thay vì búp bê nhựa hay váy bình dân, tủ đồ của Harper là cả một "kho báu" với những thiết kế mini từ các thương hiệu xa xỉ như Gucci, Dior, Prada, Hermès… Mỗi lần xuất hiện, cô bé đều trở thành tâm điểm với outfit được tính toán tỉ mỉ, không kém bất kỳ fashionista trưởng thành nào.

Cuộc sống thường nhật của Harper cũng gắn liền với những đặc quyền hiếm ai có: những chuyến du lịch nghỉ dưỡng ở resort 5 sao, du thuyền riêng, máy bay cá nhân; tiệc sinh nhật tổ chức tại các nhà hàng sang trọng hoặc biệt thự gia đình. Ngay cả trang sức Harper đeo cũng không phải dạng vừa – từ vòng Cartier trị giá hàng trăm triệu đến dây chuyền Van Cleef & Arpels, khuyên tai vàng 14K… tất cả đều cho thấy gu thẩm mỹ tinh tế được định hình từ sớm.

Tuy vậy, Harper không chỉ gói gọn trong hình ảnh "tiểu thư nhà giàu". Qua những hình ảnh bố mẹ chia sẻ, cô bé vẫn là một thiếu nữ hồn nhiên, thích nấu ăn, làm bánh, chơi thể thao và dành thời gian bên gia đình. David Beckham từng chia sẻ rằng anh muốn con gái lớn lên trong tình yêu thương và sự tôn trọng, chứ không chỉ là vật chất.