Tiểu thư Harper Beckham chiếm trọn spotlight ở buổi ra mắt phim của mẹ - Victoria, "hung thần" Getty cũng không thể dìm nhan sắc

Là con út của cặp đôi biểu tượng làng giải trí Anh quốc - David và Victoria Beckham - Harper Beckham từ nhỏ đã được chú ý bởi vẻ ngoài ngọt ngào cùng thần thái tiểu thư nhà tài phiệt. Và mới đây, cô bé 14 tuổi tiếp tục khiến truyền thông quốc tế "dậy sóng" khi xuất hiện tại buổi công chiếu phim tài liệu Victoria Beckham của mẹ, được Netflix sản xuất và ra mắt tại London tối 8/10.

Xuất hiện giữa dàn khách mời toàn sao, Harper chiếm trọn spotlight khi diện chiếc váy đen dài chạm sàn, vừa tinh tế vừa quyến rũ theo phong cách "Posh" trứ danh của mẹ. Nhan sắc tuổi 14 của tiểu thư nhà Beckham được khen ngợi hết lời - nhẹ nhàng, thanh thoát và khí chất chẳng khác nào "bản sao hoàn hảo" của Victoria thuở đỉnh cao. Dưới ống kính Getty vốn nổi tiếng "khó tính", Harper vẫn toả sáng với làn da mịn màng, mái tóc vàng mật ong buông xoã tự nhiên và nụ cười rạng rỡ.

Tiểu thư Harper xứng danh "tiểu mỹ nhân" khi khoe nhan sắc xinh bất chấp dưới ống kính "hung thần" Getty

Sánh bước bên bố David Beckham - quý ông 50 tuổi phong độ trong bộ suit tối màu, Harper trông như một nàng công chúa nhỏ giữa gia đình toàn "cực phẩm". Hai anh trai Romeo và Cruz cũng góp mặt. Romeo chọn outfit trắng đồng điệu với mẹ, trong khi Cruz diện vest đôi cùng bạn gái Jackie Apostel, cực kỳ thời thượng trên thảm đỏ Curzon Mayfair.

Harper rạng rỡ bên bố mẹ nổi tiếng tại buổi ra mắt phim tài liệu về Victoria

Buổi công chiếu còn quy tụ dàn khách mời đình đám như Eva Longoria - bạn thân của Victoria, hai thành viên Spice Girls là Melanie C và Emma Bunton (đi cùng con trai Beau). Tuy nhiên, Brooklyn và vợ Nicola Peltz lại vắng mặt. Trước đó, tin đồn "cơm không lành" giữa Brooklyn và bố mẹ vẫn được truyền thông Anh nhắc đến, dù nguồn tin thân cận khẳng định David và Victoria "vẫn muốn hàn gắn mọi chuyện".

Một khoảnh khắc gây "lụi tim" là khi Harper nắm tay bố cười tươi trước ống kính - hình ảnh vừa ngọt ngào vừa ấm áp, cho thấy tình cảm khăng khít giữa hai cha con.

Harper thoải mái vui đùa cùng bố trước ống kính giới truyền thông

Tuần qua quả thực là chuỗi ngày rực rỡ của gia đình Beckham. Sau show thời trang cực thành công của Victoria tại Paris Fashion Week, nhà thiết kế 51 tuổi tiếp tục ra mắt loạt phim tài liệu ba phần kể lại hành trình từ ngôi sao nhạc pop toàn cầu đến biểu tượng thời trang quyền lực. Victoria cũng không quên gửi lời cảm ơn đến cả nhà qua mạng xã hội: "Yêu mọi người rất nhiều... Tôi sẽ không thể làm được nếu không có các bạn!", kèm bức ảnh gia đình ngồi cùng huyền thoại thời trang Anna Wintour.

Loạt phim Victoria Beckham được Netflix mô tả là "một cái nhìn thân mật và đầy cảm hứng về hành trình từ ánh đèn sân khấu đến đỉnh cao thời trang" - và chắc chắn, sự xuất hiện rạng rỡ của Harper trong ngày đặc biệt này là minh chứng sống động nhất cho di sản phong cách của nhà Beckham.