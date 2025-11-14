Tiểu thư Doãn Hải My khiến dân mạng ngẩn ngơ vì nhan sắc nàng thơ, Văn Hậu số hưởng thật!

Xuất hiện trong loạt ảnh mới, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu lại một lần nữa khiến netizen rần rần vì vẻ đẹp quá đỗi trong trẻo, ngọt ngào. Diện outfit đơn giản với áo thun kẻ ngang phối chân váy trắng dài, cô nàng toát lên khí chất vừa thanh lịch, vừa dịu dàng, mang đúng tinh thần "nàng thơ" mà khán giả vẫn luôn ưu ái dành để gọi cô.

Điểm gây thương nhớ nhất có lẽ là mái tóc đen dài thả tự nhiên, sóng nhẹ ôm lấy gương mặt thanh tú. Dù không cần makeup cầu kỳ, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn rạng rỡ nhờ làn da mịn màng và nụ cười ngọt như nắng sớm. Ánh mắt hiền, nụ cười tươi và thần thái nhẹ tênh nhưng thu hút tạo nên tổng thể bức ảnh khiến người nhìn chỉ muốn ngắm mãi không thôi.

Doãn Hải My xinh đẹp, khí chất trong loạt ảnh nàng thơ gây sốt cõi mạng

Khung cảnh xanh mát xung quanh càng làm vẻ đẹp của Doãn Hải My thêm nổi bật. Trên nền hoa trắng mong manh, nàng WAG toát lên sự dịu dàng, tinh khôi; còn trong khoảnh khắc quay lưng mỉm cười, cô lại mang đến cảm giác trẻ trung, rạng rỡ đúng kiểu "bạch nguyệt quang làng bóng đá". Mọi thứ đều hài hòa một cách tự nhiên, như thể từng chuyển động đều được phủ một lớp ánh sáng mềm mại.

Không cần tạo dáng cầu kỳ, không cần trang phục quá nổi bật, Doãn Hải My vẫn chinh phục người xem bằng nhan sắc tự nhiên và thần thái đậm chất nàng thơ. Nhìn những hình ảnh này, netizen chỉ còn biết thốt lên: "Nàng thơ khí chất thật sự!", "Văn Hậu số hưởng thật đấy", "Văn Hậu cưới vợ đỉnh quá, vừa đẹp vừa khéo"...

Nhan sắc gây thương nhớ của bà xã Đoàn Văn Hậu

Và khi "lên đồ" sexy, Doãn Hải My cũng cuốn hút không thua kém sao Việt nào



