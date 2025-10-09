Loạt ảnh paparazzi chụp Harper Beckham trong chuyến nghỉ dưỡng cùng mẹ Victoria tại đảo Majorca (Tây Ban Nha) đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Không còn những layout chỉn chu hay trang phục cầu kỳ khi xuất hiện trong các sự kiện, Harper ở đời thường lại chọn phong cách cực giản dị với áo hoodie oversized, tóc buông tự nhiên và gần như không trang điểm.

Thế nhưng, "con gái út nhà Beckham" vẫn khiến dân tình không thể rời mắt. Gương mặt bầu bĩnh, làn da sáng khỏe và thần thái nhẹ nhàng của Harper được khen "đúng chuẩn beauty tự nhiên" ở tuổi 14. Không cần son phấn, cô bé vẫn nổi bật với vẻ trong trẻo và nét dịu dàng đậm chất "con gái nhà lành". Dù vậy, qua ống kính của paparazzi, Harper vẫn bị "dìm" nhan sắc đáng kể, không còn hào quang của tiểu mỹ nhân nhà tài phiệt dưới ánh đèn flash gây sốt ở Paris Fashion Week chỉ mấy ngày trước.

Bên cạnh Harper, Victoria Beckham cũng xuất hiện với outfit thể thao năng động, đội mũ lưỡi trai đen kín đáo để tránh ống kính truyền thông. Khoảnh khắc hai mẹ con song hành nhanh chóng được lan truyền, khiến netizen thích thú: "Harper càng lớn càng ra dáng tiểu mỹ nhân", "Thấy bé giản dị vậy mới càng quý, đẹp tự nhiên mới là đỉnh nhất".

Khác hẳn hình ảnh được chăm chút kỹ lưỡng dưới ánh đèn sân khấu, Harper Beckham trong đời thường lại ghi điểm bằng nét đẹp mộc mạc, gần gũi - chứng minh rằng nhan sắc "con nhà nòi" đúng là không cần cố gắng vẫn tỏa sáng.

Hình ảnh Victoria và Harper đi dạo phố mua sắm được chụp lại trong chuyến nghỉ dưỡng riêng tư của gia đình Beckham bằng du thuyền sau Paris Fashion Week vào cuối tuần qua. David và Victoria Beckham đã bay đến Tây Ban Nha du lịch cùng hai con là Cruz và Harper. Cùng đi còn có bạn gái 29 tuổi của Cruz - Jackie Apostel.

Gia đình Beckham bay bằng chuyên cơ riêng đến Palma, sau đó di chuyển đến cảng hẻo lánh Port de Soller ở phía tây bắc đảo Majorca để lên du thuyền Seven - tên gợi nhớ đến số áo của David khi còn thi đấu cho Manchester United và là tên đệm của Harper.

Cruz được bắt gặp tập gập bụng trên boong du thuyền trị giá 16 triệu bảng Anh khi cả nhà neo gần mỏm đá nổi tiếng Sa Foradada, trong khi David và Victoria thư giãn tắm nắng bên cạnh.

Sau đó, Victoria và con gái Harper xuất hiện tại khu Port d'Andratx sang trọng ở tây nam đảo, đi mua sắm rồi ngồi uống nước ngoài trời trước khi trở lại du thuyền.

Theo truyền thông địa phương, vợ chồng Beckham cũng ghé dùng bữa tại nhà hàng Suculenta ở Port de Soller với khung cảnh nhìn ra dãy Sierra de Tramuntana hùng vĩ cùng làn gió biển và hương cam thoảng trong không khí. Nguồn tin cho biết Victoria - người nổi tiếng với chế độ ăn uống nghiêm ngặt - gọi món cá chẽm nướng cùng rau củ, còn David chọn carpaccio bụng cá ngừ.

Trong khi đó, Romeo Beckham vắng mặt vì tham dự chặng đua Singapore Grand Prix, nơi anh chụp ảnh cùng Mel C và Jack Whitehall. Còn Brooklyn Beckham - người gây chú ý khi không có mặt tại show diễn của mẹ ở Paris - cũng không tham gia kỳ nghỉ này, sau khi bỏ lỡ nhiều chuyến đi cùng gia đình gần đây.

Tin đồn về rạn nứt giữa Brooklyn và vợ là Nicola Peltz với gia đình Beckham vẫn lan truyền suốt thời gian qua, đặc biệt sau khi cả hai không dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David hồi đầu năm. Gia đình Beckham cũng không được mời tới lễ tái kết hôn của cặp đôi hồi tháng 8 và chỉ biết tin qua mạng xã hội.

Victoria từng hé lộ nỗi buồn vì những mâu thuẫn gia đình trong bài phỏng vấn với The Sunday Times trước khi ra mắt phim tài liệu Netflix mới, khi cô nhắc đến việc xem ban nhạc Oasis tái hợp: "Tôi chỉ nghĩ rằng mẹ của họ hẳn sẽ rất hạnh phúc. Chắc hẳn bà đã rất khó khăn khi các con mình không nói chuyện với nhau suốt từng ấy năm".