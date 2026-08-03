Tiết lộ mức lương "trên trời" hơn cả "thánh meme" Haaland khiến Chủ tịch FIFA bất chấp bán cổ phần World Cup

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa phải trải qua một tuần sóng gió khi kế hoạch thương mại hóa World Cup đầy tranh cãi bị sụp đổ hoàn toàn.

Đầu tuần này, làng túc cầu thế giới rơi vào cảnh hỗn loạn khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đề xuất thành lập một công ty con mới có tên gọi Fifa Forward Enterprise. Theo kế hoạch, đơn vị này sẽ thâu tóm toàn bộ quyền quản lý các kênh khai thác thương mại và kinh doanh mang lại lợi nhuận từ những giải đấu lớn nhất hành tinh, trong đó trọng tâm là World Cup.

Vị cựu luật sư người Thụy Sĩ dự định bán 20% cổ phần của công ty mới này cho các nhà đầu tư tư nhân để thu về khoảng 4,2 triệu USD. Tuy nhiên, tham vọng trên đã lập tức vấp phải làn sóng phản đối dữ dội. Dự án buộc phải hủy bỏ trong tủi hổ sau khi nhiều liên đoàn bóng đá thuộc Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA), bao gồm cả Anh, đe dọa sẽ tẩy chay World Cup nếu kế hoạch được thông qua.

Dù kế hoạch đã phá sản, những con số tài chính đằng sau dự án này vẫn khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Hiện tại, ông Infantino nhận mức lương khoảng 2,6 triệu bảng/năm trên cương vị Chủ tịch FIFA - con số này thực tế đã tăng gần gấp đôi vào năm ngoái nhờ các khoản tiền thưởng.

Tuy nhiên, nếu Fifa Forward Enterprise đi vào hoạt động, Infantino dự kiến sẽ chuyển sang đảm nhiệm ghế Ủy viên (Commissioner) của công ty này sau khi kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch cuối cùng vào năm 2031. Nguồn tin từ tờ The Times cho biết, vai trò mới này sẽ mang lại cho ông mức thù lao tương đương với Ủy viên giải bóng bầu dục Mỹ (NFL) Roger Goodell, người đang bỏ túi khoảng 64 triệu USD (tương đương 47 triệu bảng) mỗi năm.

Kế hoạch của Gianni Infantino sau đó đã bị phá sản (Ảnh: PA - Getty)

Con số "trên trời" này sẽ đưa mức thu nhập của một người làm quản lý lên ngang hàng với những biểu tượng thể thao hàng đầu thế giới hiện nay:

Erling Haaland: Ngôi sao của Manchester City nhận khoảng 45,5 triệu bảng/năm (bao gồm các khoản thưởng), theo dữ liệu từ Capology.

Lewis Hamilton: Tay đua huyền thoại thuộc đội Ferrari nhận 60 triệu USD/năm (44,5 triệu bảng), theo thống kê từ Spotrac.

Steph Curry: Siêu sao giải NBA dự kiến nhận hơn 62,5 triệu USD (46,3 triệu bảng) từ Golden State Warriors trong mùa giải tới.

Patrick Mahomes: Ngôi sao NFL dự kiến bỏ túi 64 triệu USD/năm từ năm 2027 sau khi gia hạn hợp đồng với Kansas City Chiefs.

Sau khi kế hoạch hốt bạc này sụp đổ, Gianni Infantino đang phải đối mặt với một "cuộc nổi dậy" ngay trong nội bộ FIFA. Việc phải nhượng bộ và nhún nhường rút lại dự án đang khiến chiếc ghế của vị chủ tịch 56 tuổi bị lung lay dữ dội, và ông nhiều khả năng sẽ đối mặt với yêu cầu từ chức trong cuộc họp Hội đồng FIFA sắp tới.