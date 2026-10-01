Tiết lộ lý do khiến Cris Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha?

Ronaldo bất ngờ rời tuyển Bồ Đào Nha sau họp báo của HLV Jesus. Theo nhà báo thân cận CR7, quyết định này bắt nguồn từ một lời hứa bị cho là không được giữ.

Vụ việc giữa Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus tiếp tục xuất hiện thêm tình tiết mới. Edu Aguirre, nhà báo của El Chiringuito và là người có quan hệ thân thiết với Ronaldo, cho rằng việc CR7 rời tuyển Bồ Đào Nha không đơn thuần xuất phát từ chuyện anh phải khởi động khoảng 30 phút nhưng không được vào sân trong trận thắng Na Uy 2-1.

Theo Aguirre, sau trận đấu, Ronaldo đã có cuộc trao đổi với HLV Jorge Jesus và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proença. Tại đây, HLV Jesus được cho là đã xin lỗi Ronaldo về cách xử lý tình huống. Điều đáng chú ý nằm ở những gì xảy ra sau đó.

Ronaldo chờ lời giải thích công khai

Aguirre tiết lộ HLV Jesus được cho là đã hứa sẽ đề cập và giải thích rõ sự việc trong cuộc họp báo trước trận gặp Đan Mạch. Nhà cầm quân 72 tuổi cũng được cho là thừa nhận việc để Ronaldo khởi động trong thời gian dài nhưng cuối cùng không sử dụng anh là quyết định chưa hợp lý. Ronaldo vì thế chờ đợi một thông điệp tương tự từ HLV trưởng trước truyền thông.

Tuy nhiên, phát biểu của Jesus trong cuộc họp báo lại không hoàn toàn giống với những gì được cho là đã trao đổi trước đó. HLV tuyển Bồ Đào Nha nhấn mạnh quyền quyết định chuyên môn thuộc về ông, đồng thời giải thích rằng Ronaldo được thông báo có thể vào sân trong khoảng 30 phút cuối trận nhưng diễn biến trên sân khiến ông thay đổi kế hoạch.

Jesus cũng khẳng định không cầu thủ hay lãnh đạo nào có thể buộc ông thay đổi quyết định chuyên môn.

Theo Aguirre, chính sự khác biệt này khiến Ronaldo cảm thấy bị tổn thương. Nhà báo Tây Ban Nha cho rằng CR7 có cảm giác mình bị "phản bội" vì những gì được thống nhất trong cuộc nói chuyện kín không được thể hiện tương tự khi Jesus xuất hiện trước truyền thông.

Dù vậy, đây vẫn là thông tin do Aguirre cung cấp. HLV Jesus và FPF chưa xác nhận chi tiết về lời xin lỗi cũng như lời hứa được cho là đưa ra trong cuộc gặp riêng.

Ronaldo tuyên bố sẽ nói rõ sự thật

Diễn biến sau cuộc họp báo phần nào củng cố một số chi tiết trong câu chuyện. Ronaldo không tham gia buổi tập cùng các đồng đội và rời nơi đóng quân của tuyển Bồ Đào Nha tại Copenhagen.

Reuters xác nhận Ronaldo đã trao đổi với Chủ tịch FPF Pedro Proença trước khi đưa ra quyết định. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, chính Ronaldo cũng nhắc đến cuộc họp báo của HLV Jesus và cuộc nói chuyện với Proença.

Tiền đạo 41 tuổi cho biết anh quyết định rời đội tuyển sau hai sự việc này, đồng thời tuyên bố sẽ nói rõ lý do vào thời điểm thích hợp.

Trước đó, Ronaldo đã không thi đấu trong chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Na Uy. Anh được HLV Jesus thông báo có thể vào sân từ băng ghế dự bị nhưng cuối cùng không được sử dụng. Sau trận, Ronaldo làm việc trong phòng gym thay vì tập cùng toàn đội trong hai ngày tiếp theo, dù không gặp vấn đề chấn thương.

HLV Jesus xác nhận Ronaldo không hài lòng sau trận đấu nhưng cho rằng vấn đề đã được giải quyết. Ông cũng bác bỏ thông tin CR7 từ chối tập luyện.

Ronaldo hiện là cầu thủ khoác áo tuyển Bồ Đào Nha nhiều nhất với 234 lần ra sân, đồng thời giữ kỷ lục ghi bàn với 146 pha lập công. Việc anh đột ngột rời đội tuyển khiến tương lai của CR7 trong màu áo quốc gia một lần nữa trở thành dấu hỏi.