Tiếng nói VFF trong FIFA, AFC: Vị thế mới của bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành tựu và dần để lại dấu ấn trong các hoạt động quốc tế trong nhiệm kì IX của VFF.

Nhiệm kỳ VFF khóa IX (2022-2026) ghi nhận nhiều dấu ấn trên trường quốc tế, không chỉ qua những cương vị mà Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đảm nhiệm. Nhiều cán bộ VFF được giao nhiệm vụ tại FIFA, AFC, AFF và các giải đấu châu lục, trong khi quan hệ hợp tác quốc tế ngày càng được mở rộng. Qua đó, sự hiện diện và tiếng nói của bóng đá Việt Nam trong hệ thống bóng đá khu vực, châu Á và thế giới từng bước được nâng cao.

Từ chuyến thăm của chủ tịch FIFA

Tháng 8/2026, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Việt Nam dự trận chung kết ASEAN Cup 2026 và thăm Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Sự hiện diện của người đứng đầu bóng đá thế giới mang lại giá trị đáng kể về hình ảnh và đối ngoại cho bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao cúp vô địch cho đội tuyển Việt Nam.

Ông Infantino trực tiếp trải nghiệm bầu không khí bóng đá tại Việt Nam và sau đó chia sẻ những cảm xúc trên trang cá nhân. Chuyến thăm cũng mở thêm cơ hội tăng cường hợp tác, tiếp cận nguồn lực chuyên môn và từng bước nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn tổ chức giải đấu quốc tế.

Để những cơ hội đó trở thành giá trị thực tế, bóng đá Việt Nam vẫn cần tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực tổ chức và xây dựng các chương trình phát triển cụ thể. Một nền bóng đá muốn mạnh không chỉ cần thành tích trên sân cỏ mà còn phải có khả năng hội nhập, tham gia vào các thiết chế quốc tế và xây dựng quan hệ hợp tác với những tổ chức hàng đầu.

Mục tiêu đưa World Cup đến Việt Nam cũng đặt ra những yêu cầu lớn hơn cho tương lai. Các nhiệm kỳ tiếp theo của Ban Chấp hành VFF cần tiếp tục nâng tầm công tác phát triển, tiêu chuẩn đào tạo, năng lực tổ chức, nguồn lực tài chính và mạng lưới hợp tác quốc tế.

Tiếng nói của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế

Đến tháng 10/2026, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống bóng đá quốc tế, gồm Ủy viên Ban Thường vụ AFC, Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC và Ủy viên Ban Thi đấu FIFA nhiệm kỳ 2025-2029.

Ông Trần Quốc Tuấn nắm giữ nhiều vai trò quan trọng của AFC.

Đây không chỉ là những danh xưng mang tính nghi thức. Ủy ban Thi đấu AFC là một bộ phận quan trọng trong hệ thống quản lý các giải đấu châu lục. Việc một đại diện Việt Nam đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại đây cho thấy sự hiện diện của bóng đá Việt Nam trong những hoạt động điều hành có tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi quốc gia.

Tại FIFA, sự tham gia của ông Trần Quốc Tuấn trong Ủy ban Thi đấu tiếp tục đánh dấu bước tiến của đại diện Việt Nam ở cấp độ bóng đá thế giới. Ngoài ra, ông Tuấn được AFC phân công giữ vai trò Trưởng ban điều hành môn bóng đá nam tại ASIAD 2026.

Sau nhiều năm nỗ lực giành quyền tham dự những sân chơi lớn, bóng đá Việt Nam từng bước có thêm đại diện tham gia vào công tác quản lý, điều hành các hoạt động bóng đá quốc tế.

Không chỉ ông Trần Quốc Tuấn, nhiều lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của VFF cũng được AFC, FIFA và AFF giao nhiệm vụ.

Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF, là Ủy viên Ban Futsal và Bóng đá bãi biển AFC. Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú là Ủy viên Ban Y học AFC và Ủy viên Ban Y học FIFA.

Phó Tổng thư ký Nguyễn Thanh Hà tham gia Ban Bóng đá nữ AFF, là Ủy viên Ban Bóng đá nữ AFC và Ủy viên Ban Thi đấu CLB bóng đá nữ FIFA. Tổng Giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc là Ủy viên Ban lâm thời bóng đá chuyên nghiệp AFC, trong khi ông Mai Anh Hoàng là Ủy viên Ban Phát triển AFC.

Nhiều cán bộ chuyên môn khác như Đoàn Anh Tuấn, Mai Anh Hoàng, Hoàng Bảo Trung, Nguyễn Thanh Hà, Phan Mỹ Linh, Trương Hiếu Hường, Trương Thu Trang và Vũ Thị Trang cũng được giao nhiệm vụ tại các giải đấu quốc tế.

Đây vừa là cơ hội để bóng đá Việt Nam tiếp cận kinh nghiệm từ các hệ thống quản lý cấp cao, vừa là môi trường để đội ngũ cán bộ trong nước tích lũy kinh nghiệm và thể hiện năng lực chuyên môn.

Trong nhiệm kỳ này, VFF tiếp tục phối hợp với FIFA về công tác phát hiện tài năng, đánh giá môi trường bóng đá nghiệp dư và mở rộng tìm kiếm cầu thủ nữ trẻ. Hợp tác với AFC được thể hiện thông qua hệ thống đào tạo huấn luyện viên, các khóa học theo tiêu chuẩn châu lục và những chương trình nâng cao năng lực chuyên môn.

Đặc biệt, sự đồng hành của AFC và UEFA trong Chiến lược phát triển bóng đá nữ Việt Nam là một ví dụ đáng chú ý về việc chuyển hóa quan hệ quốc tế thành những hoạt động chuyên môn cụ thể.

Những kết quả đối ngoại trong nhiệm kỳ IX cho thấy một bước tiến của bóng đá Việt Nam về khả năng hội nhập và tham gia sâu hơn vào hệ thống bóng đá quốc tế. Đây cũng là nền tảng VFF cần tiếp tục phát huy trên hành trình nâng cao vị thế của bóng đá Việt Nam ở châu lục và thế giới.