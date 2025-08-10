Tiền vệ tuyển nữ Việt Nam rời sân bằng xe cấp cứu

Dương Thị Vân được cáng ra sân sau chấn thương

Dương Thị Vân bị đau sau khi hiệp 1 trôi qua được nửa thời gian. Tình hình có vẻ nghiêm trọng khiến bộ phận y tế của đội tuyển quyết định đưa tiền vệ 30 tuổi này tới bệnh viện bằng xe cấp cứu. Nhiều khả năng, Dương Thị Vân bị đau ở đầu gối. Trong bối cảnh 3 ngày nữa sẽ đại chiến Thái Lan, cơ hội để Dương Thị Vân kịp trở lại là không cao.

Người vào thay Dương Thị Vân là tiền vệ trẻ Hải Linh. Trước Indonesia quá yếu đuối, Hải Linh không gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát tuyến giữa. Cô chủ yếu thu hồi những pha phá bóng ra xa khung thành của Indonesia và cung cấp cho tuyến trên. Ngoài ra Hải Linh còn góp 1 kiến tạo để Hải Yến đánh đầu ghi bàn.

Dương Thị Vân là tiền vệ cơ động của ĐT nữ Việt Nam . Cô có lối chơi xông xáo, nhiệt tình, luôn giữ vai trò làm cầu nối tuyến giữa và các cầu thủ tấn công. Nếu mất đi mắt xích này, tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trước tập thể trẻ trung, giàu sức chiến đấu bên phía Thái Lan.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ về tình hình của Dương Thị Vân: "Dương Thị Vân bị lỏng đầu gối sau một pha va chạm. Chúng tôi cần thời gian để theo dõi và chăm sóc. Chưa thể đánh giá mức độ chấn thương, nhưng hy vọng cô ấy sớm bình phục để tập luyện cùng đội".

Sau các chiến thắng hủy diệt trước Campuchia và Indonesia , 2 đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã chắc chắn giành vé đi tiếp. Hai đội bỏ túi trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận, trong khi Indonesia và Campuchia chưa giành được điểm nào. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan vào 12/8 sẽ là màn phân định nhất nhì ở bảng A. Cả 2 chắc chắn muốn ngôi đầu để tránh Philippines, đội đang tỏ ra là thế lực đáng gờm nhất ở bảng B.