Tiền vệ Thái Sơn đứt dây chằng

Tiền vệ Thái Sơn sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Ở cuộc đối đầu với Công An Hà Nội, Thái Sơn được HLV tung vào sân trong hiệp hai nhằm tăng cường khả năng kiểm soát bóng cho tuyến giữa. Tuy nhiên, chỉ sau một tình huống tranh chấp bóng, tiền vệ này đã ngã xuống sân và tỏ ra vô cùng đau đớn. Các nhân viên y tế lập tức vào sân chăm sóc trước khi đưa anh rời sân bằng cáng.

Sau khi được đưa đi kiểm tra chi tiết, kết quả chụp MRI cho thấy Thái Sơn bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải, một trong những dạng chấn thương nghiêm trọng nhất đối với cầu thủ bóng đá. Với mức độ tổn thương này, anh sẽ phải tiến hành phẫu thuật trong thời gian tới và bước vào quá trình hồi phục kéo dài. Theo đánh giá từ đội ngũ y tế, thời gian để Thái Sơn có thể trở lại tập luyện và thi đấu bình thường rơi vào khoảng 8 đến 9 tháng, tùy thuộc vào tốc độ hồi phục cũng như quá trình tập vật lý trị liệu sau phẫu thuật.

Đây là cú sốc lớn đối với bản thân tiền vệ 22 tuổi, bởi anh vừa hoàn tất bản hợp đồng chuyển đến Ninh Bình sau quãng thời gian thi đấu nổi bật trong màu áo Đông Á Thanh Hóa. Ban lãnh đạo đội bóng kỳ vọng Thái Sơn sẽ trở thành nhân tố quan trọng ở tuyến giữa nhờ khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu ấn tượng.

Không chỉ ảnh hưởng đến CLB chủ quản, chấn thương của Thái Sơn còn khiến đội tuyển quốc gia Việt Nam mất đi một lựa chọn chất lượng ở hàng tiền vệ tại AFF Cup diễn ra vào năm nay. Trong thời gian qua, cầu thủ này là nhân tố chủ chốt trong hành trình giành HCV SEA Games và giành hạng 3 vòng chung kết U23 châu Á.

Việc phải nghỉ thi đấu dài hạn chắc chắn sẽ làm gián đoạn quá trình phát triển sự nghiệp của tiền vệ trẻ. Tuy vậy, trong bóng đá hiện đại, không ít cầu thủ đã trở lại mạnh mẽ sau chấn thương dây chằng nếu tuân thủ tốt phác đồ điều trị và phục hồi. Phía CLB Ninh Bình cho biết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để Thái Sơn sớm phẫu thuật và hồi phục, đồng thời hỗ trợ về mặt tinh thần để cầu thủ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Với cá nhân Thái Sơn, quãng thời gian sắp tới sẽ là thử thách lớn về ý chí và sự kiên trì. Người hâm mộ hy vọng tiền vệ sinh năm 2003 có thể sớm bình phục, lấy lại phong độ và tiếp tục khẳng định giá trị của mình trong tương lai.